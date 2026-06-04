В России растет популярность использования финансовых продуктов с рассрочкой

В условиях высокой ключевой ставки Центробанка, установленной для стабилизации экономики, российские потребители активно исследуют возможности, отличные от традиционных потребительских кредитов и банковских карт. Статистика Банка России показывает, что в течение 2025 года объем финансирования, предоставленного по моделям BNPL (buy now, pay later)*, продемонстрировал впечатляющий рост на 80%, достигнув отметки свыше 500 миллиардов рублей. Этот показатель оказался рекордным за последние несколько лет. В ответ на повышенный интерес со стороны населения финансовые учреждения расширяют ассортимент подобных продуктов.

На Петербургском международном экономическом форуме 2026 года старший вице-президент ВТБ, возглавляющий департамент продуктов розничного бизнеса, Алексей Охорзин отметил смещение приоритетов банков. Теперь акцент делается не на привлечении как можно большего числа клиентов, а на повышении качества кредитного портфеля и общей рентабельности. В этом контексте механизм рассрочки представляется выгодной альтернативой длительным льготным периодам. Он подразумевает разделение стоимости покупки на равные платежи без начисления процентов, но с прозрачной комиссией, что обеспечивает предсказуемое управление собственными средствами.

Аналогичные сервисы уже доступны в ряде российских банков, в их числе ВТБ, Почта банк, Т-банк, ОТП Банк и другие. Обычно они не предусматривают процентных платежей, а сумма долга погашается равными платежами. Размер комиссии и условия погашения могут варьироваться в зависимости от выбранного человеком пакета услуг. Кредитная организация обязана предоставлять полную информацию о всех условиях использования такого сервиса.

* покупайте сейчас, платите позже