Семейные споры в Новосибирске становятся сложнее

В Новосибирске выросла стоимость устных консультаций юристов по семейным вопросам на 15,9%. Такие данные приводит Новосибирскстат. Редакция Infopro54 попыталась выяснить, что стоит за этим трендом: реальный рост спроса или влияние инфляции и налоговой реформы.

Управляющий партнёр адвокатского бюро «Гребнева и партнеры», адвокат Ирина Гребнева считает, что называть какую-то одну причину подорожания было бы некорректно.

— Каждая юридическая компания самостоятельно формирует ценовую политику, исходя из собственных затрат, уровня экспертизы и целевой рентабельности. Поэтому говорить о едином факторе роста цен было бы некорректно, — констатировала эксперт.

При этом собеседница редакции отмечает, что количество обращений по семейным вопросам увеличивается. Причём конфликты всё чаще затрагивают не только личные отношения, но и крупные активы, бизнес и наследство.

— Во-первых, это раздел имущества супругов, особенно если в состав активов входят доли в бизнесе, корпоративные права или дорогостоящее имущество. Именно такие споры, как правило, оказываются наиболее сложными и конфликтными, — рассказывает Ирина Гребнева.

Вторая по востребованности категория — определение места жительства детей и порядка участия родителей в их воспитании после развода.

Третья — наследственные вопросы. Причём люди всё чаще приходят заранее, чтобы выстроить планирование и минимизировать риски споров между наследниками.

Кроме того, семейные конфликты нередко влияют на корпоративные отношения. Когда у одного из участников бизнеса начинается бракоразводный процесс, его партнёры ищут механизмы защиты своих интересов и стабильности компании.

Удорожание услуг нередко провоцирует людей на экономию. Одна из самых распространённых ошибок новосибирцев, по словам Ирины Гребневой, попытка заменить живого юриста шаблонами из интернета. Наиболее тяжелые последствия возникают, когда реальные договоренности между близкими людьми не оформлены юридически.

— Показательный пример — многолетнее совместное проживание без регистрации брака. Люди приобретают имущество, ведут общее хозяйство, вкладываются в развитие семьи, но оформляют активы только на одного из партнёров. После расставания второй партнёр зачастую обнаруживает, что юридических оснований претендовать на это имущество у него практически нет, — уточнила она.

Не менее опасны, по словам адвоката, ошибки в наследственном планировании. Отсутствие завещания или своевременного раздела имущества приводит к длительным судебным спорам между родственниками.

— Более того, даже после развода бывшие супруги сохраняют режим общей совместной собственности на имущество, которое не было разделено. В результате новые семьи нередко сталкиваются с ситуацией, когда активы, которые считались принадлежащими одному человеку, фактически оказываются общими с бывшим супругом или супругой, — предупреждает Ирина Гребнева.

Такие конфликты обходятся значительно дороже любой предварительной консультации.

Впрочем, под давлением цен меняется и рынок семейного права. Меняется осознанность новосибирцев. По наблюдениям адвоката, те, кто однажды столкнулся с тяжёлыми последствиями экономии, в следующий раз приходят уже до конфликта.

— Люди все лучше понимают, что гораздо дешевле заранее оформить брачный договор, продумать структуру владения активами или составить завещание, чем впоследствии годами разрешать имущественные и наследственные споры в судах, — резюмирует Ирина Гребнева.

Ранее управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт» Евгения Бондаренко рассказала редакции о том, какие ошибки сегодня допускают юристы и предприниматели, злоупотребляющие использованием искусственного интеллекта, а также о том, когда нейросеть может сэкономить время и нервы.