Ничего не знаем об этой рыбе с 1998 года: в Новосибирской области предложили восстановить популяцию сибирского осетра

Новосибирская областная Федерация рыболовного спорта выступила с инициативой создания региональной программы по восстановлению и сохранению популяции сибирского осетра. 4 июня вопрос был вынесен на заседание Комитета по экологии регионального Заксобрания. Infopro54 послушал доклады и поговорил с экспертами.

Сибирский осётр занесен в Красную книгу Российской Федерации и, по оценкам специалистов, находится в крайне уязвимом состоянии. Но точных данных о популяции на сегодняшний день нет.

— Основная проблема, почему осетр очень слабо изучен в настоящее время, заключается в том, что после попадания в Красную книгу в девяносто восьмом году он перестал быть промысловым видом, потому что стал охраняемым. А в рыбохозяйственной науке существуют большие программы по исследованию именно промысловых видов. После этого он просто выпал из поля зрения. Поэтому нет таких работ, нет исследований. Мы фиксируем регулярно при контрольных ловах молодь, но даже поймав ее, мы в соответствии с законодательством должны немедленно выпустить. Поэтому на сегодняшний день мы ничего не знаем ни про численность в естественной среде, ни про то, как осетр себя чувствует, — сообщила главный научный сотрудник лаборатории ихтиологии Новосибирского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО») Елена Интересова.

Эксперты подчеркивают, что проблемы вида усугубляются многолетним антропогенным воздействием на речные системы. После строительства плотины Новосибирской ГЭС произошло нарушение естественных миграционных путей, были утрачены огромные площади нерестилищ, изменился гидрологический режим реки. Многие участки, ранее использовавшиеся для размножения, перестали затапливаться паводковыми водами, что существенно осложняет естественное воспроизводство. Дополнительным негативным фактором остается незаконный вылов, который не останавливает даже угроза уголовного наказания.

— База для восстановления популяции сибирского осетра в регионе есть. В области действует Новосибирский рыбзавод, там есть маточное стадо осетра, предприятие располагает аппаратами Вейса, способными загружать до девяти миллионов икринок и выращивать молодь. Однако сейчас икра уходит в другие регионы, а программа зарыбления в самой области практически отсутствует. За десять лет было два-три незначительных выпуска. Запросы на выпуск практически не формируются. Природопользователи, которые возмещают ущерб, чаще выбирают более бюджетные варианты, другие виды рыб, — говорит президент Новосибирской областной Федерации рыболовного спорта Ольга Чернавина.

Говорить о возможных сроках восстановления популяции ученые пока не берутся. Но они уверены, что восстановление в принципе возможно. Если будут приняты соответствующие решения.

— Достоверно определенная продолжительность жизни сибирского осетра из бассейна Оби составляет 60 лет. Ранее писали, что в 10—12 лет самки становятся половозрелыми. Сейчас, скорее всего, это происходит быстрее в связи с потеплением климата. Мы видим аналогичную картину по другим видам. По осетру мы предполагаем, что изменения тоже есть. Но точно не знаем. Это тоже нужно изучать, потому что от этого будет зависеть прогноз скорости восстановления численности. Так же нужно посмотреть, чем он кормится, достаточно ли ему питания, — объясняет Елена Интересова.

Для того, чтобы такие исследования стали возможны, нужны разрешительные документы, включение в госзадание профильного института. Это и должно, мнению инициаторов, стать частью специальной программы по восстановлению сибирского осетра.

— Это вполне можно сделать. Есть и наука, и бизнес, и маточное стадо. Нужна просто поддержка на уровне губернатора, правительства, чтобы создать региональную программу. Тогда мы сможем подключать не только бюджетные деньги, но и бизнес, готовый вкладываться в изучение и восстановление, — говорит Ольга Чернавина.

По итогам обсуждения комитет принял информацию к сведению и рекомендовал обратиться в Министерство сельского хозяйства региона для дальнейшей проработки вопроса. Ожидается, что конкретные предложения от инициативной группы поступят в комиссию к следующему заседанию.

Ранее редакция рассказывала, что новосибирские бизнесмены подали 15 заявок на аренду водоемов под рыбоводство.