Конкурс журналистов: номинация «ЭкономикаПРО» включает публикации о развитии сибирских территорий

В центре внимания номинации «ЭкономикаПРО» находятся вопросы обеспечения экономической стабильности, успешной реализации национальных инициатив и стратегий регионального развития. Президент России Владимир Путин, выступая на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам, подчеркнул, что национальные проекты являются ключевыми инструментами достижения общенациональных целей. Для их эффективной реализации была создана необходимая законодательная база, определены финансовые источники, а также внедрен цифровой механизм контроля результатов, основанный на оценках граждан, бизнеса и профессиональных сообществ, включая регулярные социологические исследования. Президент отметил, что именно совместными усилиями страна движется вперед, формируя свое будущее.

Номинация «ЭкономикаПРО» ориентирована на публикации, посвященные решению приоритетных задач в экономической и социальной сферах Сибири. Основной акцент делается на синергию усилий властей, бизнеса и общественности. Жюри будет оценивать материалы, освещающие ход выполнения национальных проектов и государственных программ, реализацию Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года, а также комплексное развитие городских, сельских и малых населенных пунктов.

Особое внимание в рамках номинации уделяется следующим направлениям:

Развитие агропромышленного комплекса Сибири : включая деятельность предприятий, фермерских хозяйств, развитие кооперации, научное сопровождение, внедрение цифровых технологий, углубленную переработку продукции и увеличение ее экспортного потенциала.

: включая деятельность предприятий, фермерских хозяйств, развитие кооперации, научное сопровождение, внедрение цифровых технологий, углубленную переработку продукции и увеличение ее экспортного потенциала. Продвижение региональной экономической идентичности : акцентируя внимание на развитии сибирских брендов и вкладе местной продукции в стабильность регионов.

: акцентируя внимание на развитии сибирских брендов и вкладе местной продукции в стабильность регионов. Поддержка и развитие предпринимательства : рассматривая меры поддержки МСП, самозанятых и роль государства в создании благоприятной бизнес-среды.

: рассматривая меры поддержки МСП, самозанятых и роль государства в создании благоприятной бизнес-среды. Развитие туристической отрасли: включая создание туристических кластеров и маршрутов, отражающих уникальное наследие Сибири, а также реализацию программ по развитию внутреннего и въездного туризма.

Награды будут вручены представителям печатных, электронных и интернет-СМИ. Прием заявок на конкурс «Сибирь.ПРО» открыт до 31 июля 2026 года. К рассмотрению допускаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир с 16 июля 2025 года по 31 июля 2026 года.

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