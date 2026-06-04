Фотовыставка «Бизнес в объективе. Креативные индустрии» открылась в Новосибирске

Торжественное открытие фотовыставки «Бизнес в объективе. Креативные индустрии» состоялось в Новосибирске у киноцентра «Победа» (ул. Ленина, 7). Организатором, по уже сложившейся традиции, выступил ПСБ.

В этом году банк представил обновленную версию проекта «Бизнес в объективе», впервые использовав искусственный интеллект для создания фоторабот.

Центральными фигурами проекта стали тринадцать новосибирских предпринимателей. Среди них — новаторы в сфере технологий и услуг, представители гостиничного бизнеса, производители местной продукции, инженеры и строители. Представленные снимки наглядно демонстрируют, как идеи жителей Новосибирска трансформируются в успешные бизнес-проекты.

Экспозиция фотопроекта освещает деятельность тех, кто, воплощая собственные замыслы, способствует развитию Новосибирска, обогащая имидж города новым смысловым наполнением. Эти инициативы являются неотъемлемой частью уникального облика Новосибирска, где историческая архитектура конструктивизма гармонично сочетается с динамикой современной жизни, а культурные традиции переплетаются с научными достижениями.

Денис Голубев, вице-президент и управляющий Сибирским филиалом ПСБ отметил, что сегодня именно креативные концепции и продукты становятся основой для бизнеса, способствующего развитию города и всего региона. Новосибирские предприниматели отличаются амбициозностью и креативностью.

— Мы хотим показать, какой вклад они вносят в экономику и жизнь нашего региона. Для нас поддержка таких проектов — это вклад в развитие предпринимательства в Новосибирске, — добавил он.

«Бизнес в объективе» представляет собой самобытный проект, героями которого являются обычные люди, осмелившиеся реализовать свои наиболее оригинальные идеи. Фотопроект, являющийся частью программы поддержки бизнеса, осуществляется под руководством старшего вице-президента, директора по внешним связям ПСБ Веры Подгузовой.

Выставка будет открыта для посетителей до конца июня.

Возрастные ограничения: 6+