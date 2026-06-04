Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Недвижимость

Потолки 3,6 метра и панорамные окна: какие резиденции предлагают в новом бизнес-квартале ГК «Расцветай»

Дата:

«Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» — это не просто недвижимость, это статус, масштаб и ежедневное вдохновение

«Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» — новая глава в развитии центра Новосибирска. Девелопер переосмысливает территорию легендарного ЦУМа, превращая ее в современный бизнес-квартал. Здесь воплощена концепция 15-минутного города, в котором можно реализовать все важные сценарии повседневной жизни.

В составе бизнес-квартала ГК «Расцветай» возведет три стильных корпуса 7-8-22 этажа и устремленную ввысь 30-этажную башню-доминанту, которая сформирует вертикальный каркас проекта.

«Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» — проект, где жилые резиденции бизнес-класса, сервисные апартаменты 4+ звезды, бизнес-центр класса А, коммерческая недвижимость, трехуровневый паркинг объединены в единую экосистему.

бизнес-квартал ГК «Расцветай»
Из панорамных окон нового проекта ГК «Расцветай» открываются виды на центр столицы Сибири.

Один из плюсов жилых резиденций нового флагманского проекта ГК «Расцветай» — свободные планировки, позволяющие зонировать пространство с учетом индивидуальных потребностей. Высота потолков до 3,6 метров. Из панорамных окон открываются виды на центр столицы Сибири. Такое архитектурное решение подчеркивает статус проекта и ориентированность на покупателей, которые ценят престижное расположение и динамичный урбанистический пейзаж.

Естественным продолжением резиденции станет гранд-лобби. Его интерьер выполнен в эстетике современных премиум-пространств: благородная палитра отделки и натуральные материалы формируют выразительный, запоминающийся облик. Высота потолков 4,8 метра наполняет пространство светом и воздухом.

Премиальные апартаменты уровня 4+ звезды под управлением профессиональной УК «КЕЙПОРТ» из Санкт-Петербурга — новый стандарт делового и туристического проживания в столице Сибири.

Премиальные апартаменты
В «Первом бизнес-квартале ГК Расцветай» все, что нужно для ежедневной жизни — от любимого ресторана до коммерческого детского сада — находится в одном месте.

Бизнес-центр класса А в новом проекте ГК «Расцветай» — это более 12 000 кв. м решений для бизнеса любого масштаба. Смарт-офисы площадью 25-40 кв. м подойдут для небольших коллективов и частных инвесторов. Пространства 70-100 кв. м — возможность создания «открытых офисов», которые сегодня становятся стандартом для команд, ценящих гибкость, прозрачность процессов и комфортное взаимодействие. Есть и редкие для Новосибирска масштабные блоки от 150 кв. м с полноценными представительскими зонами, переговорными, кухнями и комнатами отдыха.

— Мы создаем новую точку притяжения для бизнеса и ежедневной городской жизни. В центре нашей концепции — удобные пространства: жилые резиденции, апартаменты, бизнес-кластер и торговая галерея — все это создает синергию между разными аспектами повседневной жизни. К примеру, резидент апартаментов становится посетителем кафе, а работник офиса — клиентом фитнес-студии вечером. Мы уверены, что «Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» станет новым стандартом комфортной жизни в сердце Новосибирска, — рассказали в пресс-службе девелопера.

ГК РасцветайПодробности:
+7 (383) 255-88-22
ул. Орджоникидзе, 23
расцветай-первый.рф

Проектное финансирование ПАО Сбербанк.
Застройщик ООО «СЗ «Эллада». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

Erid: F7NfYUJCUneVcwrkrvWz

Реклама. Рекламодатель ООО «СЗ «Расцветай на Красном»
Иллюстрации предоставлены рекламодателем

Актуальный разговор

Алла Литвинова: На рынок труда в Новосибирске массово пошли «белые воротнички»

Большинству таких специалистов не удается снова устроиться по специальности

Все материалы

Рубрики : Недвижимость

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Расцветай новостройки Новосибирска надежный застройщик

715
0
0
Предыдущая статья
Россияне стали чаще переводить деньги за границу

Новосибирцы переплачивают за посуточную аренду дома в 4 раза

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области 7 дней посуточной аренды дома стоят как месяц долгосрочного найма. Средняя ставка долгосрочной аренды — 103 тыс. рублей в месяц, а посуточной — 15 тыс. рублей за сутки. Таким образом, посуточная аренда дороже долгосрочной в 4 раза.

В Ставропольском крае и Башкортостане разрыв ещё заметнее — месяц посуточной аренды там стоит как 6 дней долгосрочной (разница в 5 раз). А в Тверской области и Краснодарском крае этот показатель составляет 13 дней — то есть разрыв в 2,3 раза меньше, чем в Новосибирской области.

Читать полностью

Жилье не для всех: эксперты оценили спрос и цены на квартиры в новосибирских домах-памятниках

В 2026 году на рынке недвижимости Новосибирска продаются десятки квартир в домах, имеющих статус памятника архитектуры или истории. В основном это объекты в центральной части города, построенные в период с 1930-х по 1950-е годы. Infopro54 изучил цены.

Несколько квартир выставлено на продажу в одном из самых знаменитых зданий — стоквартирном доме, памятнике федерального значения. Цена за трехкомнатную квартиру площадью 90 квадратных метров здесь составляет около 18 миллионов рублей. Продаются квартиры и в знаменитом памятнике конструктивизма — «Доме с часами». Стоимость жилья там варьируется в районе 13, 18 и 20 миллионов рублей. Эти цены сопоставимы со стоимостью квартир в новых жилых комплексах, в том числе расположенных в центральной части города.

Читать полностью

Каждый имеет право на красоту: «Брусника» построит в Новосибирске «Молодость»

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске состоялась презентация нового проекта компании «Брусника» — жилого квартала на улице Есенина. Он получил название «Молодость». Первая очередь проекта - пять секций высотой от 9 до 25 этажей на стилобате с двухуровневым паркингом, общественным двором, фонтанами и плотной зеленью.

Судя по тому, что показал девелопер, «Брусника» снова готовится создать в городе еще один центр притяжения — красивый, комфортный, пульсирующий жизнью. Место, где право на красоту перестает быть привилегией и становится повседневностью.

Читать полностью

На продажу выставили заброшенный профилакторий «Нива» под Новосибирском

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области на торги выставлен целый комплекс зданий и сооружений бывшего профилактория «Нива», расположенный в поселке Тулинский Верх-Тулинского сельсовета, вместе с земельным участком под ними. Организатором продажи является ПАО «Дом.рф».

Согласно опубликованной документации, лот включает в себя земельный участок площадью 9,3 гектара, несколько объектов недвижимости общей площадью 4 061,6 кв. метра, а также коммунальные сооружения общей протяженностью 2 037 метров. В перечень входят четырехэтажное здание профилактория со столовой, котельная, сети теплоснабжения, водопровода и канализации, а также два объекта другого имущества — пожарный водоем и объездная дорога.

Читать полностью

Дом.рф опять ищет инвестора для КРТ в Верх-Туле

Автор: Оксана Мочалова

Дом.рф в очередной раз выставил на аукцион крупный земельный участок в Верх-Тулинском сельсовете Новосибирской области, расположенный на улице Сиреневой,2. Торги проводятся по договору комплексного развития территорий (КРТ) и предполагает строительство многоквартирных жилых домов.

Общая площадь предлагаемой земли составляет 114,3 гектара. Начальная цена аукциона — 73,4 миллиона рублей, что на 11% ниже, чем на предыдущих торгах. Градостроительный потенциал участка оценивается в 587,6 тысячи кв. метров.

Читать полностью

Более 500 тысяч квадратных метров жилья разрешили построить в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

По состоянию на 22 мая 2026 года мэрия Новосибирска выдала 18 разрешений на строительство жилья общей площадью 527 тысяч кв метров. Об этом сообщили в департаменте строительства и архитектуры города в ответ на запрос Infopro54. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года в городе было выдано 18 разрешений на возведение 422,8 тысяч кв. м.

— По сравнению с 2025 годом прирост вновь возводимой жилой площади в 2026 году за аналогичный период составил 25%, — констатировали в департаменте.

Читать полностью
Актуальный разговор

Алла Литвинова: На рынок труда в Новосибирске массово пошли «белые воротнички»

Большинству таких специалистов не удается снова устроиться по специальности

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Недвижимость

Потолки 3,6 метра и панорамные окна: какие резиденции предлагают в новом бизнес-квартале ГК «Расцветай»

Финансы

Россияне стали чаще переводить деньги за границу

Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Бизнес

Сбер поможет Экспомобилити с внедрением ИИ в практические бизнес-процессы

Общество Право&Порядок Финансы

Сотрудница банка похищала деньги со счетов жителей Новосибирской области

Финансы

Россияне активно используют бесконтактную оплату за границей

Власть Отставки и назначения

«С чувством выполненного долга»: сенатор от Красноярского края уходит из политики

Общество

Новосибирские пчеловоды выступили против применения баковых смесей пестицидов

Бизнес

Билайн продолжит развивать магистральную сеть на востоке России

Финансы

Финансовая «подушка» растет: россияне заработают 7 трлн на вкладах

Бизнес

ПМЭФ-2026: Сбер и SkyGroup Development подписали соглашение о стратегическом партнёрстве

Финансы

Российский рынок сбережений вырастет на 10% в 2026 году

Медицина Общество

Цены на контрацептивы и противоаллергические препараты выросли в Новосибирске

Мировые и федеральные новости

Андрей Безруков: В России будет два поколения, которые можно считать практически воюющими

Власть

Правительство Новосибирской области заключило первые соглашения на ПМЭФ-2026

Общество

В Новосибирске в седьмой раз пытаются продать недостроенный ТРК «Подсолнух»

Актуальный разговор Бизнес Общество

Алла Литвинова: На рынок труда в Новосибирске массово пошли «белые воротнички»

Общество

Российский мессенджер MAX удалили из App Store

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Культура Общество Прямым текстом

Юрий Крылов: Русский язык — это не памятник, а процесс

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности