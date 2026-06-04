Потолки 3,6 метра и панорамные окна: какие резиденции предлагают в новом бизнес-квартале ГК «Расцветай»

«Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» — новая глава в развитии центра Новосибирска. Девелопер переосмысливает территорию легендарного ЦУМа, превращая ее в современный бизнес-квартал. Здесь воплощена концепция 15-минутного города, в котором можно реализовать все важные сценарии повседневной жизни.

В составе бизнес-квартала ГК «Расцветай» возведет три стильных корпуса — 7-8-22 этажа — и устремленную ввысь 30-этажную башню-доминанту, которая сформирует вертикальный каркас проекта.

«Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» — проект, где жилые резиденции бизнес-класса, сервисные апартаменты 4+ звезды, бизнес-центр класса А, коммерческая недвижимость, трехуровневый паркинг объединены в единую экосистему.

Один из плюсов жилых резиденций нового флагманского проекта ГК «Расцветай» — свободные планировки, позволяющие зонировать пространство с учетом индивидуальных потребностей. Высота потолков до 3,6 метров. Из панорамных окон открываются виды на центр столицы Сибири. Такое архитектурное решение подчеркивает статус проекта и ориентированность на покупателей, которые ценят престижное расположение и динамичный урбанистический пейзаж.

Естественным продолжением резиденции станет гранд-лобби. Его интерьер выполнен в эстетике современных премиум-пространств: благородная палитра отделки и натуральные материалы формируют выразительный, запоминающийся облик. Высота потолков 4,8 метра наполняет пространство светом и воздухом.

Премиальные апартаменты уровня 4+ звезды под управлением профессиональной УК «КЕЙПОРТ» из Санкт-Петербурга — новый стандарт делового и туристического проживания в столице Сибири.

Бизнес-центр класса А в новом проекте ГК «Расцветай» — это более 12 000 кв. м решений для бизнеса любого масштаба. Смарт-офисы площадью 25-40 кв. м подойдут для небольших коллективов и частных инвесторов. Пространства 70-100 кв. м — возможность создания «открытых офисов», которые сегодня становятся стандартом для команд, ценящих гибкость, прозрачность процессов и комфортное взаимодействие. Есть и редкие для Новосибирска масштабные блоки от 150 кв. м с полноценными представительскими зонами, переговорными, кухнями и комнатами отдыха.

— Мы создаем новую точку притяжения для бизнеса и ежедневной городской жизни. В центре нашей концепции — удобные пространства: жилые резиденции, апартаменты, бизнес-кластер и торговая галерея — все это создает синергию между разными аспектами повседневной жизни. К примеру, резидент апартаментов становится посетителем кафе, а работник офиса — клиентом фитнес-студии вечером. Мы уверены, что «Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» станет новым стандартом комфортной жизни в сердце Новосибирска, — рассказали в пресс-службе девелопера.

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