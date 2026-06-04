Мэр Новосибирска представил на АСДГ новую модель управления городом

В Горно-Алтайске прошло 43-е Общее собрание Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ). Заместитель председателя АСДГ, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев представил коллегам новую модель городского управления, которую администрация внедряет с этого года.

Главная задача, по словам главы Новосибирска, — сохранять устойчивость города, несмотря на сложные условия. Он подчеркнул, что Новосибирск взял курс на развитие как привлекательный для жизни и туризма центр Сибирского федерального округа.

Основой изменений стал переход руководства мэрии на целевое управление. Для руководящего состава выделили ключевые задачи и закрепили конкретные количественные показатели эффективности. Теперь руководители могут напрямую сравнивать плановые и фактические результаты, что помогает объективно оценивать работу и корректировать дальнейшие шаги.

Особое внимание — контролю качества. Мэр сообщил, что еженедельно в мэрии формируется матрица оценок глав районов: количество выхода техники, периодичность уборки, скорость обработки жалоб жителей. Набор критериев меняется в зависимости от сезона. Все данные выводятся на интерактивную панель, что позволяет видеть не формальные отчёты, а реальные результаты. В перспективе систему контроля распространят на все подразделения мэрии.

В основе преобразований городской среды лежит концепция «Город без окраин». Она предполагает, что и центр, и отдалённые жилмассивы должны быть одинаково комфортны для жизни.

— У нашего города гигантский масштаб и огромный потенциал. Подход должен быть комплексный. Именно этим путём мы и идём. Новосибирск постепенно, но уверенно меняется, и эти изменения уже не остановить, — заявил Максим Кудрявцев.

Он добавил, что мэрия открыта к сотрудничеству с бизнесом, наукой, IT-сообществом и администрациями других городов.

В работе собрания участвовали руководители более 40 муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока, а также эксперты из Института экономики города (Москва) и МГУ.