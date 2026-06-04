Трассировка IV этапа Восточного обхода стартовала под Новосибирском

В Новосибирской области начата работа над трассировкой IV этапа Восточного обхода. Об этом сообщил министр транспорта региона Анатолий Костылевский на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс».

Он отметил, что специалисты сейчас занимаются определением маршрута нового участка и его стыка с федеральной трассой. По предварительным данным, это будет район 49-го километра «Чуйского тракта» . Затем планируется реконструкция дороги и расширение её до четырех полос в направлении Алтайского края.

Министр подчеркнул, что часть проектной документации уже прошла экспертизу и получила положительное заключение. Остальные проекты планируется отправить на экспертизу до конца 2026 года.

По мнению властей, после завершения строительства автомобили смогут двигаться из Бийска и Барнаула в сторону Кузбасса, минуя Новосибирск, что позволит уменьшить нагрузку на городские дороги.

Напомним, строительство Восточного обхода Новосибирска стартовало в 2013 году. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Четырехполосная магистраль 1В категории разгрузит трассу Р-256 «Чуйский тракт» на подъезде к Новосибирску, где интенсивность движения достигает 70 тыс. автомобилей в сутки, а также обеспечит прямой выход с «Чуйского тракта» на Северный обход Новосибирска, к трассам Р-254 «Иртыш» и Р-255 «Сибирь», что снизит транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть города-миллионника.

Ранее редакция сообщала о том, что дорожники планируют выйти на третий этап Восточного обхода Новосибирска.