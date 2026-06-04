Бизнесу предложили лизинговые решения для покупки офисных площадей

Сектор коммерческой недвижимости пополнился инновационным решением для покупки офисов через механизм лизинга. Договоренности о запуске проекта были достигнуты в ходе работы ПМЭФ-2026. Общая ценность активов, подлежащих реализации в рамках данной инициативы, составляет порядка 50 миллиардов рублей.

Данный финансовый инструмент ориентирован на высококачественные объекты класса «А». Суть процесса заключается в том, что специализированная лизинговая фирма приобретает у застройщика завершенные или возводимые площади, а затем предоставляет их в финансовую аренду конечному пользователю. Это дает предпринимателям право на длительное использование недвижимости с перспективой ее последующего выкупа. Главная выгода подобной схемы состоит в возможности использования ускоренной амортизации, что способствует оптимизации денежных потоков и точному планированию финансовых показателей.

Реализацией программы занимается «ВТБ Лизинг», а функцию поставщика площадей выполняет девелопер FORMA (структура ГК ПИК). По словам партнеров, новый продукт представляет собой достойную замену стандартной ипотеке и обычной аренде.

Первый контракт в рамках этого партнерства уже вступил в силу: в лизинг переданы офисные метры (свыше 2 тысяч кв. м) в московском деловом квартале «Порта».

— Отрасль созрела для перемен, и интерес к лизингу недвижимости — не спонтанный тренд, а осознанный ответ бизнеса на текущие экономические реалии, — прокомментировал Виталий Сергейчук.

Эксперты рынка подтверждают, что переход к лизингу является осознанным ответом на текущие экономические реалии. Для застройщиков такое сотрудничество создает новые пути сбыта и помогает охватить большее число корпоративных заказчиков, желающих сменить аренду на владение активами с налоговыми льготами.