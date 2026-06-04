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Бизнес

Сбер представил НЕО — первый в мире терминал с искусственным интеллектом

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Умный экран подстраивается под покупателя, а биометрия срабатывает при любом освещении

Сбер представил НЕО — первый в мире платёжный терминал со встроенным искусственным интеллектом. Устройство нового поколения объединяет ИИ, биометрию, локальные вычисления и цифровые сервисы, превращая процесс оплаты в полноценный технологический опыт для человека и бизнеса. НЕО — собственная разработка Сбера.

Впервые терминал был представлен 4 июня на ПМЭФ-2026. До конца года Сбер планирует установить первые несколько тысяч устройств. Предзаказ уже открыт на сайте банка.

Россия — мировой лидер по развитию биометрических платежей. Сервисом «Оплата улыбкой» уже воспользовалось более шести миллионов человек, а через технологию «Вжух» ежедневно проходит более миллиона операций. Также, за счёт бесшовного сценария клиенты оставляют чаевые в три раза чаще. Новый терминал НЕО становится следующим этапом развития платёжной инфраструктуры.

Главная идея устройства — технологии должны адаптироваться под человека, а не человек под технологии.

Экран терминала автоматически регулирует угол наклона под конкретного покупателя. Камера с лидаром узнаёт при любом освещении — система распознаёт лицо благодаря ToF-камере с 3D-картографией лица, широкому углу обзора, адаптивной подсветке и ИИ-алгоритмам распознавания. Терминал оснащён 8-ядерным процессором с NPU-чипом, который обеспечивает плавность и скорость работы интерфейса и самого устройства. Кроме того, у экрана НЕО на 60% выше разрешение, чем у предыдущего поколения.

НЕО, так же как и текущие терминалы, поддерживает все современные способы оплаты: банковские карты, смартфоны, QR-коды и биометрию. Через терминал можно оформить оплату частями (BNPL), оставить чаевые, увидеть баланс бонусов Спасибо и сразу использовать их при покупке.

НЕО — это не просто новый терминал. Сбер формирует новую инфраструктуру взаимодействия человека, бизнеса и искусственного интеллекта в офлайн-торговле.

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«НЕО — это уже не просто терминал, а новое поколение платёжных устройств, в котором технологии подстраиваются под человека. Он сам адаптируется под покупателя, объединяет биометрию, искусственный интеллект и цифровые сервисы и делает оплату практически незаметной. Для бизнеса это не только удобный способ приёма платежей, но и новый инструмент роста продаж и качества клиентского опыта. Мы уверены, что такие решения в ближайшие годы станут новым стандартом платёжной инфраструктуры».

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Рубрики : Бизнес

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Сбер ПМЭФ банки

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ДОМ.РФ анонсировал строительство первого арендного проекта в Сибири

Автор: Оксана Мочалова

Институт развития ДОМ.РФ объявил о начале реализации первого арендного проекта в Сибирском федеральном округе. Четыре 6-этажных корпуса на 164 квартиры уже строят в Иркутске. Заселиться туда новосёлы смогут в четвёртом квартале 2028 года. Квартиры сдадут уже с мебелью, техникой и возможностью регистрации. Управлять домом будут через мобильное приложение — от поиска жилья до оплаты коммуналки и вызова дополнительных услуг, вроде выгула питомцев. Объём инвестиций ДОМ.РФ в экономику Приангарья оценили почти в 4 млрд рублей.

Новосибирская область в этом проекте не участвует, но регион тоже давно присматривается к формату арендного жилья. Ещё в 2012 году в поселке Ложок Барышевского сельсовета запустили пилотный проект доходных малоэтажек. А в 2013 году там же построили «арендные дома для инноваторов» — часть арендной платы для сотрудников технопарка компенсировали из областного бюджета. Управляла тем проектом компания «Дома Сибири» (входит в концерн «Сибирь»), которая выкупила право аренды за 73 млн рублей.

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Организаторов многомиллионной аферы с деньгами дольщиков осудили в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Ленинский районный суд Новосибирска завершил рассмотрение громкого дела о хищении средств участников долевого строительства. Под суд попали руководитель компаний Геннадий Демидов и его соучастница Алла Клименко. Они обвиняются в серии мошеннических действий.

Как выяснили следователи, период аферы охватил почти пять лет — с 2013 по 2018 год. Злоумышленники, используя своё служебное положение в нескольких коммерческих организациях, организовали масштабную схему хищения денежных средств.

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Семейные споры в Новосибирске становятся сложнее

В Новосибирске выросла стоимость устных консультаций юристов по семейным вопросам на 15,9%. Такие данные приводит Новосибирскстат.  Редакция Infopro54 попыталась выяснить, что стоит за этим трендом: реальный рост спроса или влияние инфляции и налоговой реформы.

Управляющий партнёр адвокатского бюро «Гребнева и партнеры», адвокат Ирина Гребнева считает, что называть какую-то одну причину подорожания было бы некорректно.

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В Новосибирске прошёл благотворительный показ мультфильмов для семей участников СВО

В Концертном комплексе имени Владимира Маяковского 2 июня состоялся всероссийский благотворительный спецпоказ мультфильмов, приуроченный ко Дню российского предпринимательства и 90-летнему юбилею известной киностудии. Праздник объединил семьи с детьми, включая родных участников специальной военной операции, представителей бизнеса и партнёров проекта.

Организаторами выступили Новосибирское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ», профильные комитеты по развитию молодёжного предпринимательства и индустрии детских товаров и услуг, а также киностудия «Союзмультфильм». Мероприятие прошло при поддержке мэрии Новосибирска, фонда «Защитники Отечества», «Движения первых» и генерального партнёра — ПАО «Сбербанк».

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Конкурс журналистов: номинация «ЭкономикаПРО» включает публикации о развитии сибирских территорий

В центре внимания номинации «ЭкономикаПРО» находятся вопросы обеспечения экономической стабильности, успешной реализации национальных инициатив и стратегий регионального развития. Президент России Владимир Путин, выступая на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам, подчеркнул, что национальные проекты являются ключевыми инструментами достижения общенациональных целей. Для их эффективной реализации была создана необходимая законодательная база, определены финансовые источники, а также внедрен цифровой механизм контроля результатов, основанный на оценках граждан, бизнеса и профессиональных сообществ, включая регулярные социологические исследования. Президент отметил, что именно совместными усилиями страна движется вперед, формируя свое будущее.

Номинация «ЭкономикаПРО» ориентирована на публикации, посвященные решению приоритетных задач в экономической и социальной сферах Сибири. Основной акцент делается на синергию усилий властей, бизнеса и общественности. Жюри будет оценивать материалы, освещающие ход выполнения национальных проектов и государственных программ, реализацию Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года, а также комплексное развитие городских, сельских и малых населенных пунктов.

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Потолки 3,6 метра и панорамные окна: какие резиденции предлагают в новом бизнес-квартале ГК «Расцветай»

«Первый бизнес-квартал ГК Расцветай» — новая глава в развитии центра Новосибирска. Девелопер переосмысливает территорию легендарного ЦУМа, превращая ее в современный бизнес-квартал. Здесь воплощена концепция 15-минутного города, в котором можно реализовать все важные сценарии повседневной жизни.

В составе бизнес-квартала ГК «Расцветай» возведет три стильных корпуса 7-8-22 этажа и устремленную ввысь 30-этажную башню-доминанту, которая сформирует вертикальный каркас проекта.

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