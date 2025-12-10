Рекламодателям

Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Автор: Оксана Мочалова
  • 10/12/2025, 09:00
Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников
Благодаря активному развитию технологий сельское хозяйство переживает новый виток трансформации

В России несколько лет набирает обороты рынок ветеринарных профессий. Об этом свидетельствуют данные сайтов по поиску работы. Количество резюме по отдельным профессиям растет. По данным НГАУ, «Ветеринария» стала одной из самых востребованных специальностей в приемную кампанию 2025 года. На нее поступили 211 человек, а средний балл поступающих по ЕГЭ вырос с 65,2% до 67,1%. 

Кудряшовский свинокомплекс «Сибагро» производит до 90% свинины в регионе. Безопасность и качество продукции невозможны без планомерной и профессиональной работы ветеринарной службы.

О том, как на предприятии решают кадровые вопросы и привлекают молодых специалистов, рассказали редакции Infopro54 главный ветеринар Мария Москаленко, заместитель директора по управлению персоналом Евгения Курочкина и молодой специалист Анастасия Кренц.

— Мария Сергеевна, скажите, какие главные вызовы стоят перед ветеринарной службой сегодня?

— Одна из самых важных задач, которая стоит перед ветеринарной службой, — защита предприятия от заноса возбудителей особо опасных заболеваний, поскольку мы в полной мере отвечаем за безопасность своей продукции. Главная задача ветврача — не лечить, а предупреждать заболевания. Многоступенчатый контроль за производственным процессом на всех стадиях, научный подход к содержанию животных и внедрение цифровых систем мониторинга позволяют говорить о современном и технологичном производстве.

Существенное влияние на ветеринарную отрасль оказал уход с рынка зарубежных производителей лекарств. Это послужило хорошим толчком для развития отрасли производства ветеринарных препаратов в России. Отечественные производители, по сравнению с прошлыми периодами, кратно увеличили качество, объем и ассортимент ветеринарных препаратов, что в скором будущем должно перекрыть наши потребности.

— За последние годы изменились требования к ветеринарным врачам? 

— Конечно. В последние годы одним из ключевых факторов развития ветеринарии, как и других отраслей, является внедрение технологических инноваций. Совершенствуются и ветеринарная техника, и средства работы специалистов. Сегодня ветеринарный врач — это универсальный сотрудник. Он не только лечит животных, но и следит за состоянием микроклимата в животноводческих помещениях. Такой специалист принимает непосредственное участие в составлении рецептуры кормов, контролирует качество воды, поступающей животным, а также работает в информационных базах, интегрированных в животноводческие процессы.

Инновации в производстве

— Применяются ли на предприятии какие-нибудь инновации для контроля здоровья животных?

— Состояние здоровья животных контролируется ветеринарным врачом при помощи ежедневных обходов. Опытный глаз специалиста может выявить больное животное из сотни голов. И для этого нужно уметь наблюдать и анализировать. Но прогресс не стоит на месте, и в животноводстве активно внедряются современные технологии.

Ферма «Сибагро» в Колывани

Ферма «Сибагро» в Колывани

Контроль над процессом производства осуществляется с помощью системы видеоаналитики, которая заменяет бумажные журналы. Данные о состоянии, рационе и результатах осмотров каждого животного заносятся в базу. Это позволяет нам отследить всю его историю.

В «Сибагро» также разработаны специальные технологии, которые позволяют составлять полезный и индивидуальный рацион в зависимости от возраста, пола, потребностей животного. Системы кормления, удаления отходов и поддержания микроклимата тоже автоматические.

Дефицит кадров

Евгения Курочкина

Евгения Александровна Курочкина, заместитель директора по управлению персоналом

— Евгения Александровна, на сегодняшний день дефицит кадров наблюдается во многих секторах экономики. Какова ситуация в агросекторе? Каких специалистов не хватает больше всего? 

— Дефицит кадров наблюдается на всех уровнях — от рабочих до управленцев. За счет этого формируется благоприятная тенденция: работать в сельском хозяйстве становится все более престижно, и в отрасль приходят все больше молодых специалистов. Однако при этом наиболее заметной остается нехватка высококвалифицированных кадров. Многие специалисты со стажем переходят в другие направления агропромышленного комплекса или уходят на заслуженный отдых, и именно поэтому предприятиям важно работать на опережение. Так что мы активно взаимодействуем с молодыми кадрами, привлекаем их на производственные площадки и сопровождаем в процессе адаптации. Новички обычно приходят без опыта, и наша задача — помочь им быстро освоиться и вырасти профессионально.

Особенно востребованы агрономы, ветеринары и зоотехники — на них сохраняется постоянный и острый дефицит. На кадровую ситуацию также влияет продолжающаяся миграция из сельских территорий в города, что сокращает количество людей, готовых работать в агросекторе. При этом опытные сотрудники уходят на пенсию, и важно своевременно готовить достойную замену.

— На предприятии много молодых специалистов? С какими учебными заведениями вы сотрудничаете?

— На предприятии работают 10 сотрудников, имеющих статус молодого специалиста. Также у нас трудятся 17 студентов, обучающихся по целевому направлению, которые в последующем обретут статус молодого специалиста.  Для привлечения молодежи мы ведем системную работу, сотрудничаем с ведущими российскими институтами и университетами, в том числе и с местным НГАУ. Кроме того, постоянно участвуем в ярмарках вакансий.

Стоит отметить, что многие руководители среднего и высшего звена пришли в «Сибагро» сразу после окончания учебы в вузе или колледже и начинали карьеру на рабочих должностях, штатными специалистами.

Карьерные возможности

— Евгения Александровна, как устроена система наставничества на предприятии? Какие программы работают для адаптации нового сотрудника?

— Система наставничества играет важную роль в адаптации новых сотрудников. На «Кудряшовском» это не просто формальность, а регламентированный процесс. За каждым новым сотрудником закрепляется опытный наставник из числа ведущих специалистов и руководителей. Он помогает с адаптацией, объясняет тонкости профессии. Его цель — передать наставляемому необходимую информацию, знания и опыт: от простого — к сложному, от общего — к частному. Компания выстраивает политику таким образом, чтобы каждый молодой специалист чувствовал себя важным в работе производственного предприятия. Наставничество реализуется в течение трех месяцев, за которые молодой специалист осваивает все необходимые для самостоятельной работы навыки.

Надо отметить, что отношения со старшими коллегами строятся на принципе уважения и взаимопомощи: опытные сотрудники с удовольствием делятся знаниями, а молодые приносят в компанию новые идеи. Кроме того, для адаптации новых сотрудников на предприятии внедрен специальный телеграм-бот.

— Какие карьерные возможности открываются для молодых сотрудников предприятия?

— У нас существуют несколько программ развития сотрудников для формирования кадрового резерва. Возможность поучаствовать в кадровом резерве есть у всех, кто имеет желание развиваться внутри компании. Мы предлагаем студентам и выпускникам производственную практику с возможностью дальнейшего трудоустройства. Внутренний проект «Лидер» ориентирован на молодых специалистов, которые могут повысить уровень своей компетенции до уровня руководителей среднего звена для замещения вакантных должностей холдинга. Причем опыт работы не играет значительной роли в становлении — гораздо важнее желание развиваться. «Сибагро» ежегодно проводит конкурс среди студентов на присуждение именных стипендий.

— Могу с уверенностью сказать, что для любого перспективного и инициативного сотрудника всегда открыта возможность для карьерного роста. И это касается не только молодых сотрудников. Предприятие постоянно растет, что позволяет сотрудникам получать повышение внутри предприятия или расти в рамках холдинга.

— Анастасия Александровна, Вы молодой специалист, работаете ветеринарным врачом на «Кудряшовском» недавно. Почему выбрали сельское хозяйство? 

— Я работаю на «Кудряшовском» всего год. Пройдя производственную практику и поработав с животными, поняла, что это именно то, что я искала, и то, чем хочу заниматься. Ведь с самого детства я росла в деревне, и у нас был большой скотный двор. Я все детство провела с домашними животными, и мне очень нравится с ними работать: их интересно изучать, узнавать о них новое. В целом, сегодня в аграрной отрасли работать очень интересно: внедряются передовые технологии, а уровень зарплат соответствует рынку.

— Как выстраивается взаимоотношение со старшими коллегами?

— Отношения с коллегами у нас очень теплые и дружные. Мы — команда: поддерживаем друг друга, если есть проблемы, всегда выручаем. Работать в таком коллективе — одно удовольствие. Коллеги с большим опытом также выручают советами и помощью.

— Какими были ваши первые рабочие дни?

— Перед погружением в работу все молодые специалисты проходят обязательный курс вводного обучения. Это и техника безопасности, и изучение внутренних процессов предприятия. Также каждому специалисту назначается наставник, который помогает во всем: всегда поддержит, подскажет, сделает конструктивные замечания и направит на правильный путь. Мой наставник научил меня не бояться трудностей и браться за любую работу — я ему очень благодарна!

В целом, работа здесь — это отличный способ реализовать себя в профессии. Мы обеспечиваем продовольственную безопасность страны, и я горжусь тем, что могу приложить к этому часть своих усилий.

Erid:F7NfYUJCUneTTxjrWHFu

Реклама. Рекламодатель АО «Кудряшовское»

Фото предоставлены пресс-службой «Сибагро». Автор фото: Александр Лукин

