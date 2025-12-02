Канатную дорогу через Обь разрабатывают в Новосибирске

В мэрии Новосибирска прорабатывается проект строительства канатной дороги над рекой Обь. Об этом начальник управления инвестиций Михаил Литвинов сообщил на предпринимательском форуме.

Предполагается, что канатная дорога пройдет от парка «Арена» до микрорайона «Европейский берег». При департаменте мэрии создана рабочая группа, которая занимается проектом. Литвинов пригласил предпринимателей принять участие в его реализации.

Судя по вопросам, звучавшим из зала, проект участников форума заинтересовал.

По оценке одного из предпринимателей, канатная дорога через Обь в случае реализации проекта для Новосибирска пока станет, скорее, одним из аттракционов.

— Транспортные функции в этой локации с 2025 года успешно закрыты введенной в эксплуатацию станцией метро «Спортивная», которая позволяет пассажирам передвигаться с одного берега реки на другой без пробок. Впрочем, если такая возможность будет, то полюбоваться на город и реку с канатной дороги вряд ли кто откажется, вне зависимости от времени года. С точки зрения окупаемости вложенных средств у такого аттракциона есть перспективы, но нужно все просчитывать. Теоретически все необходимое для его создания сейчас можно закупить в России. Технология размещения также понятна на примере канатных дорог на горнолыжных курортах, — отметил собеседник редакции Infopro54, пожелавший остаться неизвестным.

При этом, по его словам, на проекте можно будет протестировать перспективы использования канатной дороги как общественного транспорта.

— Не исключено, что в перспективе она может быть востребована и в других локациях Новосибирска, куда сложно подводить дороги либо есть какие-то ограничения по их размещению. За рубежом такие примеры есть, и они успешно работают, — пояснил предприниматель.

Стоит отметить, что вопрос о создании канатного транспорта обсуждается в Новосибирске уже несколько лет. В частности, инициативная группа при подготовке предложения о развитии инновационной площадки «Смарт Сити» предлагала в качестве общественного транспорта именно канатный или струнный транспорт. Отмечалось, что он позволит подняться над засыпанными снегом улицами, решит проблему загрязнения окружающей среды выхлопами, так как двигаться транспорт будет за счет электричества. Кроме того, чтобы его проложить, нужно установить столбы — нет необходимости сносить деревья, прокладывать широкие трассы, нарушать экосистему территории.

Эксперты не исключали, что канатный транспорт — это будущее Новосибирска, так как он позволяет объединить остановки в тепловом контуре, чтобы человек по минимуму проводил время на морозе и передвигался в комфортной обстановке. Также он снижает зависимость от климата и снегопадов.

— Снегопад непредсказуем. А значит, при нынешней парадигме транспортного развития города коллапса избежать не получится. Даже огромное количество техники не успевает убрать дороги в моменте — наш город слишком разветвленный. Эта проблема усугубляется из года в год — нужно менять подход к транспортной инфраструктуре. Канатный общественный транспорт может стать системным выходом для решения транспортной проблемы снежных регионов страны, — отмечали представители инициативной группы.

Ранее редакция сообщала о том, что у парка «Арена» планируется создать причал для остановки речного транспорта.