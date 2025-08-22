Масштабный дорожный ремонт в Новосибирске близится к завершению

К концу сентября все дорожные работы в Новосибирске должны быть завершены. Такую задачу поставил мэр города Максим Кудрявцев перед профильным департаментом. Соответствующее заявление прозвучало в ходе выездного совещания, посвященного ремонту Мочищенского шоссе. На данный момент в Новосибирске выполнено две трети от запланированного объема дорожных работ.

По словам Кудрявцева, реконструкция Мочищенского шоссе ведется благодаря дополнительному финансированию из бюджета Новосибирской области. В этом году регион выделил более 1,1 миллиарда рублей на ремонт 18 объектов. Три из них – улицы Российская, Кошурникова и Лежена – уже отремонтированы. Основные усилия направлены на восстановление крупных магистралей с интенсивным движением, таких как улицы Богдана Хмельницкого, Большевистская, Фрунзе, а также Бердское, Толмачёвское и Мочищенское шоссе. Параллельно продолжается ремонт на средства городского бюджета. Из 22 запланированных объектов 18 уже сданы в эксплуатацию, остальные находятся на завершающей стадии.

На Мочищенском шоссе ремонтируется участок протяженностью 920 метров, от Красного проспекта до улицы Жуковского. Стоимость проекта составляет 44 миллиона рублей. Подрядчик, АО «Новосибирскавтодор», начал работы в конце прошлой недели. Планируется фрезерование старого покрытия, укладка нового слоя асфальтобетона и модернизация 42 колодцев.

В этом году на крупных магистралях Новосибирска используется новая асфальтобетонная смесь СМА-22, отличающаяся от традиционной СМА-16 более крупным щебнем и модифицированным битумом. Как пояснил директор МКУ «Управление дорожного строительства» Александр Губин, применение СМА-22 обусловлено необходимостью повышения устойчивости дорожного покрытия к образованию колеи на участках с высоким трафиком. Новое покрытие уже уложено на улицах Фрунзе, Богдана Хмельницкого и Мочищенском шоссе. На дорогах с меньшей интенсивностью движения по-прежнему используется смесь СМА-16. Гарантийный срок на работы, выполненные с использованием обеих смесей, составляет 4 года.