Конкурс в колледжах Новосибирска доходит до 33 человек на место

  • 22/08/2025, 15:30
Автор: Юлия Данилова
Конкурс в колледжах Новосибирска доходит до 33 человек на место
В Минобразовании ожидают, что набор на бюджет в учреждения СПО к 2032 году вырастет на 3500-4200 человек

В колледжах Новосибирска в приемную кампанию 2025 года было зарезервировано 13314 бюджетных мест. Это на 431 место больше, чем годом ранее, сообщила на пресс-конференции министр образования Новосибирской области Мария Жафярова. По ее словам, до 2032 года, в связи с демографической ситуацией, количество таких мест в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) области будет ежегодно расти на 500-600.

— Пока мы еще вмещаем увеличивающееся количество студентов за счет демографической проблемы 90-х. Но тенденция преломляется и в некоторых колледжах мы подходим к потолку вместимости. Сейчас у нас есть объекты СПО, которые были переданы нам безвозмездно или приобретены. Мы планируем их капитально отремонтировать и включить в систему профессионального среднего образования. Эта задача капиталоемкая, но нам нужно расширяться, — подчеркнула Жафярова.

Почти половину бюджетных мест в 2025 году пришлась на технические специальности — 7615. На втором месте здравоохранение — 1362, на третьем образование сельхозпрофиля — 1300.

Самый большой конкурс в кампанию 2025 года в регионе был зафиксирован по направлению «Графический дизайнер» — 33 человека на месте. На втором месте «Дизайн по отраслям» (16), на третьем — «Информационные системы\программирование» (12), далее идут «Геологическая съемка, поиск и разведка полезных ископаемых» (11), «Издательское место» (11), «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» (11),  «Сетевое и системное администрирование» (10), «Производство и обслуживание авиационной техники» (9)  и т.д.

Напомним, в ходе приемной кампании в 2024 году выпускники школ подали в колледжи Новосибирской области почти 58 тысяч заявлений о поступлении, что вдвое превышало показатели 2023 года, когда всего было подано 27 тысяч документов.

На 15 июля 2025 общее число заявлений, поданных абитуриентами, превысило 41 тысячу. Итоговые показатели будут озвучены после завершения приемной кампании.

В 2025 году в колледжи Новосибирской области смогут поступить 25 266 выпускников школ. 13,5 тысяч мест профинансирует региональный бюджет, 1,5 тысячи — федеральный, 11,7 тысяч — физические и юридические лица.

Растущий интерес абитуриентов к системе среднего профессионального образования эксперты связывают с повышением его престижа и с большей информационной доступностью. Сами же выпускники объясняют это стремлением, как можно раньше выйти на рынок труда и желанием избежать стресса, связанного со сдачей ЕГЭ после 11 класса.

В целом в систему среднего профессионального образования в Новосибирской области входят 78 бюджетных и частных учреждений.

Ранее редакция сообщала о том, что еще в 2023 году колледжи региона почти исчерпали возможности по приему студентов

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

1 984

