Дождливые выходные ожидают новосибирцев

В предстоящие выходные жителей Новосибирска и области ждет перемена погоды. После теплых и солнечных дней синоптики снова обещают дожди.

В субботу, 23 августа, погода в Новосибирске изменится: ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура составит +24…+26°C. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с, с порывами до 14 м/с. Дожди пройдут по всей области, местами возможны сильные осадки во время гроз.

По народной традиции на Руси в этот день умывались утренней росой и протирали глаза. Наши предки верили, что это подарит молодость, красоту и хорошее зрение. Росу собирали только в деревнях вдали от городов и оживленных дорог или в лесу. Этот день благоприятен для путешествий, паломничеств и поездок за город, а также для командировок. Он хорош для принятия обетов и принесения клятв.

В воскресенье, 24 августа, в городе будет меньше дождей. Температура останется в пределах +24…+26°C. Ожидаются осадки во второй половине дня, возможны грозы. Ветер будет южным, 3-8 м/с, с порывами до 13 м/с.

Утром люди старались вспомнить сны. Говорили, что они могут предвещать проблемы со здоровьем. Увидеть во сне белого коня в ночь на 24 августа считалось хорошим знаком. Это сулило невероятную удачу, чистоту помыслов и вознаграждение от фортуны. К этому времени созревала облепиха, и все отправлялись ее собирать.

Ранее редакция сообщала о том, что осень в Новосибирске будет рекордно теплой. Особенно порадует жителей столицы Сибири ноябрь.