Причины вспышки норовируса в кадетском корпусе Красноярска выясняют следователи

У 33 учащихся Красноярского кадетского корпуса имени А. И. Лебедя выявлена острая кишечная инфекция. Кадеты обратились в медпункт 14 и 15 мая. По данным СУ СКР региона, пострадавшим от 10 до 15 лет.

— У части заболевших выявлена РНК норовируса. Заболевание протекает в легкой и средней степени тяжести, — уточнили в краевом управлении Роспотребнадзора.

По данным краевого Минздрава, одного учащегося госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил ТАСС.

Кадетский корпус, где обучается более 500 детей, переведен на дистанционный формат обучения.

Как сообщили ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, по факту отравления детей возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Роспотребнадзор устанавливает причинно-следственную связь заболевания, проводя анализ отобранных проб готовой продукции, смывов с объектов внешней среды, а также обследования сотрудников, которые задействованы в приготовлении и раздаче пищи.

Судя по сайту госзакупок, питание в кадетском корпусе с марта 2026 года обеспечивала компания ООО «Встреча ВК».

По данным сервиса Контур.Фокус, фирма работает с 2001 года, принадлежит Лейле Ахвердиевой. По итогам 2025 года ее выручка составила 84,6 млн рублей (+176%), чистая прибыль — 7,7 млн (1,9 млн рублей). В январе компания получила госконтракт на оказание услуг по организации питания в кадетском корпусе, сбив цену на торгах с 83,5 млн до 54,9 млн рублей. Фирма также выиграла торги по организации питания в несколько школ, детские дома, женский кадетский корпус. Практически на всех торгах по действующим контрактам цены были снижены от 0,85% до 34,3% (кадетский корпус). В целом в портфеле компании 165 заключенных госконтрактов на 428,1 млн руб.

За все время работу у компании было 18 проверок, из них две — в 2025 году.

Нарушения выявлялись в 2016 (всего 13 нарушений) и в 2019 (1).

По результатам проверки компании в августе 2025 года управление ветеринарии сообщило, что на нескольких площадках «ООО «Встреча ВК» осуществляет деятельность по предоставлению услуг общественного питания, связанной с оборотом подконтрольной продукции (производства, хранение и реализация) в отсутствии ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, обеспечивающих прослеживаемость продукции выступающей в качестве сырья для производства готовой продукции». Компании было объявлено предостережение. Согласно сведениям о хозяйствующем субъекте размещенными в ИС «Цербер», у ООО «Встреча ВК» на момент проверки было зарегистрировано 17 поднадзорных объектов, отметили в ведомстве.

Норовирус возбудитель норовирусной инфекции — острого вирусного заболевания, поражающего желудочно-кишечный тракт человека. Был открыт в 1972 году в американском городе Норуолк, откуда и получил своё название. Источник инфекции — больной человек или бессимптомный вирусоноситель (в среднем 7% всех случаев инфицирования). Возможные пути заражения: жидкость с частицами заражённых фекалий попадает в организм во время питья из загрязнённых источников, купания рядом со сточными водами, использования некачественного пищевого льда, передаётся через немытые руки, предметы и поверхности (клавиатура и мышка компьютера, дверные ручки). Заражение также происходит через немытые овощи, блюда без термической обработки, грязную посуду.

