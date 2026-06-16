Мэр Новосибирска поручил очистить все остановки общественного транспорта

Глава Новосибирска Максим Кудрявцев дал распоряжение главам районов привести в порядок все остановки общественного транспорта к празднованию Дня города. До этого события остаётся всего десять дней.

— Коллеги, главы, прошу обратить внимание на состояние остановочных павильонов. После весеннего периода я ставил задачу привести их в нормативное состояние. Сам езжу по городу — к большому сожалению, не везде это удалось. Попрошу ещё раз отмыть все остановочные павильоны. Срок — до Дня города, — заметил мэр во время еженедельного совещания.

Максим Кудрявцев обратил внимание на то, что в отдельных местах уборка уже была проведена, однако на поверхностях осталась пыль и грязь. Мэр города дал указание провести повторную уборку, чтобы павильоны имели презентабельный вид.

Напомним, день города в Новосибирске пройдет 27 и 28 июня.

Ранее редакция сообщала о том, что в центре Новосибирска начали тестировать пылеподавляющие составы.