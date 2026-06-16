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Власть Город Общество

Мэр Новосибирска поручил очистить все остановки общественного транспорта

Автор: Артем Рязанов

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После весны уборка была проведена не на всех остановочных платформах на городских маршрутах

Глава Новосибирска Максим Кудрявцев дал распоряжение главам районов привести в порядок все остановки общественного транспорта к празднованию Дня города. До этого события остаётся всего десять дней.

— Коллеги, главы, прошу обратить внимание на состояние остановочных павильонов. После весеннего периода я ставил задачу привести их в нормативное состояние. Сам езжу по городу — к большому сожалению, не везде это удалось. Попрошу ещё раз отмыть все остановочные павильоны. Срок — до Дня города, — заметил мэр во время еженедельного совещания.

Максим Кудрявцев обратил внимание на то, что в отдельных местах уборка уже была проведена, однако на поверхностях осталась пыль и грязь. Мэр города дал указание провести повторную уборку, чтобы павильоны имели презентабельный вид.

Напомним, день города в Новосибирске пройдет 27 и 28 июня.

Ранее редакция сообщала о том, что в центре Новосибирска начали тестировать пылеподавляющие составы.

Фото  Infopro54, автор: Юлия Данилова

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Рубрики : Власть Город Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : уборка улиц Максим Кудрявцев

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Операторов связи обязали компенсировать потери от мошеннических звонков

Автор: Оксана Мочалова

Государственная Дума приняла закон, вводящий второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Документ, который уже называют «Антифрод 2.0», перераспределяет ответственность между банками и операторами связи, а также устанавливает новые правила для пользователей финансовых услуг.

Одним из главных нововведений, установленных документом, является норма об обязательной компенсации клиентам средств, украденных в результате взлома онлайн-банка через вредоносные программы. Если раньше доказать, что деньги похищены не по вине клиента, было сложно, то теперь банки несут прямую материальную ответственность за такие случаи.

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Владимир Путин назначил дату выборов в Госдуму девятого созыва

Автор: Юлия Данилова

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной думы девятого созыва. Дата голосования — 20 сентября 2026 года.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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Новосибирская область попала в пятерку лучших регионов для переселения соотечественников

Автор: Артем Рязанов

За последние два десятилетия в Россию по программе переселения соотечественников из-за границы вернулись более 1,2 миллиона человек. По данным миграционной службы МВД, переселенцы предпочитают такие регионы, как Тульская, Калужская, Челябинская, Воронежская и Новосибирская области. Количество прибывших сопоставимо с населением таких субъектов, как Владимирская или Пензенская области.

— Новосибирская область стала единственным регионом Сибири, вошедшим в топ-5 самых привлекательных для переселения территорий. Наибольшее число вернувшихся соотечественников выбрало для проживания Тульскую, Калужскую, Челябинскую, Воронежскую и Новосибирскую области, — сообщает ТГ-канал «Миграционный пост».

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«Это уже уровень C1»: задания в ЕГЭ по английскому в Новосибирске оказались сложнее пробников

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские выпускники сдали очередные экзамены: по биологии, географии и письменной части иностранных языков (английскому, испанскому, китайскому, немецкому, французскому).

Стоит отметить, что английский язык не входит в число самых востребованных предметов для сдачи ЕГЭ по выбору. Однако, он требуется для поступления на многие гуманитарные направления в вузы, начиная от лингвистики, истории, заканчиваю юридическими специальностями.

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Квартира-общежитие: почему взлом «Госуслуг» превратил жильё россиянки в адрес для 57 незнакомцев

Никого из них она в жизни не видела. Все они оказались прописанными через её личный кабинет на портале «Госуслуг», который был взломан удалённо — предположительно из Ингушетии. Женщина меняла пароли, блокировала доступ и даже сменила паспорт, но количество «жильцов» продолжало расти. Коммунальные службы выставили ей счёт на 50 тысяч рублей. Часть фиктивно зарегистрированных уже обратилась в уральское отделение Пенсионного фонда, чтобы оформить пособия на 85 детей. Полиция сначала отказалась возбуждать уголовное дело, поскольку не смогла установить личности «прописанных» и оценить материальный ущерб. Лишь после вмешательства депутата Госдумы Александра Сидякина, направившего запрос в Следственный комитет, было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Однако сама пострадавшая до сих пор не может выселить незваных «гостей».

Этот случай — не единичный курьёз, а симптом системной проблемы, которая бьёт по самым уязвимым гражданам и обнажает глубокие изъяны в цифровой инфраструктуре государства.

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Более четырех тысяч новосибирцев решили отдохнуть на водоемах города в выходные

Автор: Оксана Мочалова

В жаркие выходные новосибирцы активно проводили время на водных объектах города. Спасатели усилили патрулирование: за неделю проведено 54 рейда, инструктажи получили свыше трех тысяч горожан. Особое внимание уделяется детской безопасности — с ребятами в пришкольных лагерях провели 209 занятий, охватив более 30 тысяч детей.

— В субботу-воскресенье каждый день больше четырёх тысяч человек у нас находилось одномоментно на водных объектах. Основное внимание мы, конечно, уделяем профилактической работе с жителями, — доложил начальник управления ГО и ЧС Александр Афанасьев.

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Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

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