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Телекоммуникации

Улучшенный мобильный интернет стал доступнее в Каргате

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Благодаря усилиям связистов, жители улиц Матросова, Коммунистическая и Советская теперь могут рассчитывать на более стабильное и надежное соединение

Компания МТС модернизировала телеком-инфраструктуру в Каргатском районе Новосибирской области. В городе Каргат установили новое оборудование, что привело к увеличению пропускной способности сети и ускорению мобильного интернета в ряде участков.

Благодаря усилиям связистов, жители улиц Матросова, Коммунистической и Советской теперь могут рассчитывать на более стабильное и надежное соединение.

Каргат, являясь самым малонаселенным городом Новосибирской области, насчитывает около 8 тысяч жителей. История города берет начало в XVIII веке. Существует две основные версии происхождения его названия. Согласно одной из них, название связано с древнетюркским словом «Коргат», означающим «заставить защищать», и происходит от реки, возле которой селились люди, стремясь избежать уплаты налогов. Более распространенная версия связывает название с тюркским словом, обозначающим «черную ягоду» – смородину, которая в изобилии растет в пойме местной реки и даже изображена на гербе города.

Директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов отметил, что современная мобильная связь и высокоскоростной интернет являются неотъемлемой частью цифровой жизни.

— Мы планомерно улучшаем связь по всей Новосибирской области, в том числе небольших населённых пунктах, — добавил Алексей Пахомов.

Фото: magnific.com/Автор: Drazen Zigic

 

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Рубрики : Телекоммуникации

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : телеком МТС

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В Новосибирске жители Первомайского района получили улучшенный Интернет

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) расширила фиксированную сеть в Новосибирске. Благодаря подключению новых жилых комплексов и модернизации технической инфраструктуры, примерно пять тысяч новосёлов и давних жителей Первомайского района получили доступ к улучшенному домашнему интернету.

Возможность подключить улучшенный интернет стала доступна жителям многоквартирных домов, расположенных на улицах Красный Факел, Радиостанция 2 и Чапаева.

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От ЖКХ до логистики: IoT решения повышают эффективность бизнеса в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Компании Новосибирска все активнее внедряют технологии, которые позволяют автоматизировать рутинные процессы, сокращать издержки и получать данные в реальном времени. Ключевую роль в этом играют решения на базе IoT (интернет вещей). В 2025 году, по данным МТС, объем вложений новосибирских предприятий в IoT и М2М-технологии оказался самым крупным в Сибири.

Тренд на активную цифровизацию бизнеса поддерживают и региональные власти. На форуме «ЦИПР-2026» в Нижнем Новгороде в мае был представлен новый рейтинг эффективности работы руководителей цифровой трансформации регионов 2025/2026, в котором Новосибирская область заняла третью строчку.

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Качество интернета в Кольцово вышло на новый уровень

МТС улучшила качество мобильного интернета в Новосибирской области. В наукограде Кольцово было установлено новое телекоммуникационное оборудование и модернизировано уже существующее. Это привело к расширению зоны покрытия и увеличению пропускной способности сети. Теперь больше пользователей смогут одновременно пользоваться интернетом на своих устройствах, не испытывая снижения скорости.

Кольцово известно в мире как центр вирусологии, где проводятся исследования различных опасных вирусов, включая оспу и Эболу. Во время недавней пандемии на базе центра была создана одна из отечественных вакцин.

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Ещё семь тысяч новосибирцев получили улучшенный интернет

Компания МТС значительно увеличила покрытие скоростного домашнего интернета в Новосибирске. Благодаря запуску нового телекоммуникационного оборудования, примерно три тысячи домохозяйств в Заельцовском районе теперь могут пользоваться сетью с улучшенными характеристиками.

Среди подключенных объектов – многоквартирные дома, входящие в состав жилых комплексов «Основатели», «Ельцовский», «Сосны» и «Расцветай на Красном».

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Новосибирская область получит 35 отечественных LTE-станций к 2027 году

К началу 2027 года мобильная сеть компании МТС будет оснащена дополнительными 2600 базовыми станциями отечественного производства, созданными ООО «ИРТЕЯ». Эти устройства будут развернуты по всей России, доведя общее число отечественных станций в 76 регионах до 3800 единиц, из которых 35 будут расположены в Новосибирской области. Поставленное оборудование российского производителя отличается расширенными возможностями и совместимо со всеми действующими в стране частотными стандартами LTE и GSM.

Ранее, к началу 2025 года, на действующей сети в 37 российских регионах уже началась опытная эксплуатация первой промышленной партии из 200 LTE-станций российского производства. Новосибирская область одной из первых получила отечественное оборудование – первые базовые станции были запущены в сёлах Ужаниха и Воробьёво.

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Новые аэромобильные комплексы обеспечат связь в труднодоступных населённых пунктах

В Российской Федерации разработана инновационная система для обеспечения мобильной связью отдаленных населенных пунктов, включая технологические стандарты LTE и 5G. Эта разработка представляет собой аэромобильный комплекс, смонтированный на базе автомобиля. Ключевым элементом системы является телекоммуникационное оборудование отечественного производства, предназначенное для работы в сетях LTE/5G, которое крепится на беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, к началу 2028 года планируется выпуск и распределение по регионам страны нескольких десятков подобных комплексов, о чем было объявлено представителями компании МТС.

Основное назначение таких комплексов – оперативное предоставление услуг мобильной связи в труднодоступных и малочисленных районах. Они будут использоваться для поддержки различных мероприятий, включая хозяйственную деятельность, проведение массовых собраний, устранение последствий чрезвычайных ситуаций и проведение поисково-спасательных работ.

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