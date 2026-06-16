Улучшенный мобильный интернет стал доступнее в Каргате

Компания МТС модернизировала телеком-инфраструктуру в Каргатском районе Новосибирской области. В городе Каргат установили новое оборудование, что привело к увеличению пропускной способности сети и ускорению мобильного интернета в ряде участков.

Благодаря усилиям связистов, жители улиц Матросова, Коммунистической и Советской теперь могут рассчитывать на более стабильное и надежное соединение.

Каргат, являясь самым малонаселенным городом Новосибирской области, насчитывает около 8 тысяч жителей. История города берет начало в XVIII веке. Существует две основные версии происхождения его названия. Согласно одной из них, название связано с древнетюркским словом «Коргат», означающим «заставить защищать», и происходит от реки, возле которой селились люди, стремясь избежать уплаты налогов. Более распространенная версия связывает название с тюркским словом, обозначающим «черную ягоду» – смородину, которая в изобилии растет в пойме местной реки и даже изображена на гербе города.

Директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов отметил, что современная мобильная связь и высокоскоростной интернет являются неотъемлемой частью цифровой жизни.