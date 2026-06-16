Новосибирская область попала в пятерку лучших регионов для переселения соотечественников

За последние два десятилетия в Россию по программе переселения соотечественников из-за границы вернулись более 1,2 миллиона человек. По данным миграционной службы МВД, переселенцы предпочитают такие регионы, как Тульская, Калужская, Челябинская, Воронежская и Новосибирская области. Количество прибывших сопоставимо с населением таких субъектов, как Владимирская или Пензенская области.

— Новосибирская область стала единственным регионом Сибири, вошедшим в топ-5 самых привлекательных для переселения территорий. Наибольшее число вернувшихся соотечественников выбрало для проживания Тульскую, Калужскую, Челябинскую, Воронежскую и Новосибирскую области, — сообщает ТГ-канал «Миграционный пост».

Ведомство сообщило, что в Россию чаще всего возвращаются люди трудоспособного возраста, имеющие детей, высшее или среднее специальное образование. Эти люди успешно интегрируются в общество и активно участвуют в его развитии.

С 2009 по середину 2025 года в рамках государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом», в Новосибирскую область переехали 70 448 человек, ранее сообщил Минтруда и соцразвития региона. Более 80% приезжающих приходится на граждан Казахстана.

Наиболее популярными территориями для переселения среди соотечественников являются города Новосибирск, Бердск, Искитим, а также Мошковский и Новосибирский районы.

За январь и февраль 2026 года министерство рассмотрело 90 заявлений от соотечественников. Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области поставило на учет 183 соотечественника (77 участников программы и 106 членов их семей).

Ранее редакция сообщала о том, что переселенцы из Германии потенциально готовы основать поселение под Новосибирском.