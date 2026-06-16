Более четырех тысяч новосибирцев решили отдохнуть на водоемах города в выходные

В жаркие выходные новосибирцы активно проводили время на водных объектах города. Спасатели усилили патрулирование: за неделю проведено 54 рейда, инструктажи получили свыше трех тысяч горожан. Особое внимание уделяется детской безопасности — с ребятами в пришкольных лагерях провели 209 занятий, охватив более 30 тысяч детей.

— В субботу-воскресенье каждый день больше четырёх тысяч человек у нас находилось одномоментно на водных объектах. Основное внимание мы, конечно, уделяем профилактической работе с жителями, — доложил начальник управления ГО и ЧС Александр Афанасьев.

Он также отметил, что сезон на воде уже отмечен трагедиями. По данным муниципальной аварийно-спасательной службы, в этом году на водоемах города погибли люди, в том числе несовершеннолетние. Основные причины — купание в необорудованных местах и отсутствие контроля за детьми.

По его словам, в ближайшие дни из-за жары спасатели продолжат усиленное патрулирование. Горожан призывают выбирать только официальные пляжи и следить за детьми. В мэрии также напомнили об опасности открытых окон и москитных сеток, а также о рисках на стройках и заброшенных объектах.

Ранее редакция сообщала, что демонстрация некоторых тату на пляже может обернуться денежным штрафом или даже административным арестом.