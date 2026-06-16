«Это уже уровень C1»: задания в ЕГЭ по английскому в Новосибирске оказались сложнее пробников

Новосибирские выпускники сдали очередные экзамены: по биологии, географии и письменной части иностранных языков (английскому, испанскому, китайскому, немецкому, французскому).

Стоит отметить, что английский язык не входит в число самых востребованных предметов для сдачи ЕГЭ по выбору. Однако, он требуется для поступления на многие гуманитарные направления в вузы, начиная от лингвистики, истории, заканчиваю юридическими специальностями.

Судя по комментариям выпускников, задания в 2026 году были значительно сложнее, чем они ожидали.

— Раньше ЕГЭ по английскому языку, считался, как уровень знания языка B2 (выше среднего). Небольшой процент заданий соответствовал уровню С1. В этом году уровень явно выше. Я рассказал, своему преподавателю какие были задания, и он сказал, что это явно С1 (продвинутый) и по лексике, и по грамматике. То, что я решал в пробниках в течение года по сборникам Вербицкой (Составитель заданий ЕГЭ по английскому. Ред.), было проще, чем сегодня на экзамене, — рассказывает выпускник 11 класса Сергей.

В 37 задании традиционно требуется написать какой-то текст на заданную тему. В этом году нужно было написать сообщение в e-mail о российских праздниках. Например, в одном варианте был рассказ о Дне народного единства, в другом — о 8 марта.

Ранее редакция сообщала о том, что по итогам трех ЕГЭ в Новосибирской области зарегистрированы 40 стобалльников. Основной этап госэкзаменов завершается на этой неделе.