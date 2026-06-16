В Новосибирске 82 мигрантам запретили въезд в Россию

В Новосибирске сотрудники полиции провели масштабную проверку более 130 объектов, включая строительные площадки, рынки и станции технического обслуживания. Целью операции «Нелегал-2026» было выявление нарушений миграционного законодательства. Итоги мероприятия были представлены в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Во время проверки стражи порядка и представители Росгвардии зафиксировали 123 случая несоблюдения миграционного законодательства. Из них 84 иностранца нарушили режим въезда в Россию и порядок выезда. Кроме того, было выявлено 12 нарушений, связанных с трудовой деятельностью мигрантов, а 13 человек трудились без необходимых разрешений.

9 мигрантов оштрафовали за работу не по специальности, а еще двоих — за просрочку трудового патента.

— Всего по итогам операции нарушители оштрафованы на 116 тысяч рублей, запрещен въезд в Россию 82 иностранцам. В ходе рейда принято решение об административном выдворении одного из иностранцев, — сообщили в пресс-службе полиции на транспорте.

Ранее редакция сообщала о том, что Госдума ужесточает миграционную политику: расширение оснований для выдворения и рост пошлин.