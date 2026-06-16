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Право&Порядок

В Новосибирске 82 мигрантам запретили въезд в Россию

Автор: Артем Рязанов

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Девять иностранцев получили штрафы за работу не по профессии, а еще двое — за просроченный трудовой патент

В Новосибирске сотрудники полиции провели масштабную проверку более 130 объектов, включая строительные площадки, рынки и станции технического обслуживания. Целью операции «Нелегал-2026» было выявление нарушений миграционного законодательства. Итоги мероприятия были представлены в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Во время проверки стражи порядка и представители Росгвардии зафиксировали 123 случая несоблюдения миграционного законодательства. Из них 84 иностранца нарушили режим въезда в Россию и порядок выезда. Кроме того, было выявлено 12 нарушений, связанных с трудовой деятельностью мигрантов, а 13 человек трудились без необходимых разрешений.

9 мигрантов оштрафовали за работу не по специальности, а еще двоих — за просрочку трудового патента.

— Всего по итогам операции нарушители оштрафованы на 116 тысяч рублей, запрещен въезд в Россию 82 иностранцам. В ходе рейда принято решение об административном выдворении одного из иностранцев, — сообщили в пресс-службе полиции на транспорте.

Ранее редакция сообщала о том, что Госдума ужесточает миграционную политику: расширение оснований для выдворения и рост пошлин.

Источник фото: Управление на транспорте МВД России по СФО

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы : Новосибирск

Теги : Мигранты

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Организаторов подпольных казино будут судить в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Прокуратура Новосибирска завершила расследование дела о масштабной сети подпольных игорных заведений. На скамье подсудимых окажутся восемь участников организованной преступной группы. Им предъявлено обвинение по статье о незаконной организации азартных игр, совершённых организованной группой. Материалы дела направлены в Октябрьский районный суд.

Преступная схема действовала на территории восьми районов города: Октябрьского, Кировского, Ленинского, Железнодорожного, Дзержинского, Центрального, Заельцовского и Первомайского. В состав группы входил даже специальный «промоутер».

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Блокировка сайтов по продаже табака в России пока не эффективна

Автор: Юлия Данилова

Общественники лоббируют ужесточение требований по продаже табачной продукции. В частности, речь идет о блокировке сайтов с дистанционной продажей без решения суда. С таким письмом общественное движение «Здоровое Отечество» обратилось к вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

Дмитрий Терентьев, эксперт московского отделения «Опоры России» по алкогольному праву пояснил редакции Infopro54, что на сегодняшний момент дистанционная продажа табачной продукции запрещена согласно ч. 3 ст. 19 Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ. Он также напомнил, что производство, поставка, розничная продажа табака и никотиносодержащей продукции проходит этап введения лицензирования.

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Пожар тушат на территории новосибирского промпарка «Экран»

Автор: Юлия Данилова

Информация о пожаре на объекте, расположенном на территории промышленного парка «Экран», начала распространятся днем. Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, загорелось трехэтажное кирпичное здание на улице Даргомыжского, 8В, где находился склад с пластиковой продукцией.

— Здание эксплуатируется частично. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался черный густой дым, — отметили в МЧС.

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Приговор в отношении директора Новосибирского КБК устоял в апелляции

Автор: Юлия Данилова

Гендиректор и учредитель АО «Новосибирский КБК» Игорь Диденко выступил в апелляционном суде Новосибирской области в свою защиту.

— Если речь идет о преступлении в сфере экологии, то и запрещать деятельность можно только в этой сфере. Производственная, предпринимательская деятельность гораздо шире, — отметил Игорь Диденко.

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В Омской области впервые объявили беспилотную опасность

Автор: Артем Рязанов

В Омской области 10 июня впервые было объявлено предупреждение о беспилотниках. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Виталий Хоценко, ссылаясь на информацию от Министерства обороны Российской Федерации.

Уведомление от главы региона было размещено в 11:01.

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В очереди за древесиной стоят тысячи новосибирцев

Автор: Юлия Данилова

На 1 июня 2026 года в очереди за древесиной в лесничествах области стоят более 22 000 тысяч новосибирцев. Они подали заявления на 470 000 кубов древесины. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Иван Белозеров на комитете по АПК регионального парламента.

— Очередь образовалась в пик спроса. С 2007 года, когда закон вступил в действие, был поток заявлений на собственные нужды и на строительство. Тогда объемы на строительство были по 100 кубов на человека. Однако, в процессе работы выяснилось, что 50% древесины, которая отдавалась гражданам, уходила на теневой рынок, так как людям такой объём был не нужен и некоторые ее продавали, — пояснил чиновник.

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