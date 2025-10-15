Мэр Новосибирска сдержал обещание: на Димитровском мосту все шесть полос открыты для движения

На Димитровском мосту в Новосибирске завершилась первая фаза восстановительных работ, и теперь все шесть полос доступны для движения. Как заявил мэр города Максим Кудрявцев на выездном совещании, запланированные на текущий год работы выполнены в срок и соответствуют высоким стандартам качества.

По словам главы города, в текущем году реализуется масштабная программа ремонта мостовых сооружений. В общей сложности ведутся работы по ремонту шести мостов, причем четыре из них будут сданы в эксплуатацию уже в этом году, а оставшиеся два – в следующем. Самым значимым проектом является Димитровский мост, реконструкция которого продолжится в следующем сезоне. Однако, весь намеченный на этот год объем работ выполнен в полном соответствии с графиком и с соблюдением всех необходимых стандартов качества.

— Мы заверили горожан, что до наступления зимы обеспечим шестиполосное движение по мосту, и мы выполняем это обещание. Мы осознаем, что в случае обильных снегопадов эта ключевая транспортная артерия не сможет функционировать в полную силу, — отметил максим Кудрявцев.

Ремонтные работы на Димитровском мосту разделены на четыре этапа. В текущем сезоне завершен первый этап: отремонтирован тротуар и проезжая часть крайней правой полосы в направлении левого берега, уложен гидроизоляционный слой и новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также были созданы монолитные железобетонные основания ограждений, восстановлены гранитные парапеты и перила, установлено барьерное ограждение и нанесена дорожная разметка.

Подрядчик начнет следующий этап ремонта весной, как только позволят погодные условия.

Мэр Новосибирска уточнил, что в следующем году будут продолжены работы полосами, но уже в направлении с левого берега на правый. Будет налажено реверсивное движение, которое доказало свою эффективность. Оно помогает регулировать транспортные потоки, перенаправляя их в зависимости от нагрузки.

— Мы планируем работать еще более интенсивно в следующем году, чтобы завершить этот объект в кратчайшие сроки, — добавил Максим Кудрявцев.

До начала следующего строительного сезона вдоль полос движения будут установлены ограничительные блоки.

Директор МКУ «Гормост» Виктор Слепец пояснил, что ограничительные блоки размещены на границах деформационных швов. После завершения первого этапа конструкция нового шва находится выше старого, поэтому, согласно технологии, для защиты конструкций от повреждений пришлось установить ограничительные блоки. Они будут находиться на месте в течение всей зимы и будут убраны после завершения следующего этапа работ. После завершения всех четырех этапов работ Димитровский мост сможет функционировать без капитального ремонта в течение 25 лет. Гарантия на дорожное покрытие, предоставленная подрядчиком, составляет не менее пяти лет. Здесь использованы современные типы асфальтобетонного покрытия, способные выдерживать высокие нагрузки.