Готовность к зиме: дорожники Новосибирской области проверили запасы реагентов и технику

Дорожные службы Новосибирской области близки к завершению подготовки автомобильных трасс региона к эксплуатации в зимний период. Руководитель управления дорожного хозяйства областного министерства транспорта Иван Павлов вместе с представителями Территориального управления автодорог 15 октября оценил готовность техники для уборки снега и наличие антигололедных реагентов.

По словам Ивана Павлова, дорожные службы заблаговременно начали подготовку к зимнему сезону, благодаря чему внезапный ранний снегопад не создал серьезных проблем. Для очистки дорог было оперативно задействовано более 500 единиц техники. Обычно для очистки региональных дорог от снега и льда, а также для обработки антигололедными средствами, используется около 890 единиц специализированной техники, включая комбинированные машины, грейдеры, тракторы и погрузчики. В случае ухудшения погоды, количество техники может быть увеличено до 1,3 тысячи единиц. Работа техники контролируется диспетчерским центром, что обеспечивает эффективное управление ресурсами.

В соответствии с нормами, дороги должны быть полностью очищены от снега в течение пяти часов после окончания снегопада. Современные технологии позволяют оперативно реагировать на изменения погоды и направлять необходимое количество техники для устранения снежных заносов. Вся техника оборудована датчиками, а на дорогах установлено около 200 камер видеонаблюдения.

Особое внимание уделяется дорогам с высокой интенсивностью движения, таким как К-12, К-17р и К-19р, а также безопасности школьных маршрутов.

Для борьбы с гололедом заготовлено более 87,3 тысячи тонн песко-соляной смеси, 47,7 тысячи тонн песка, 9,1 тысячи тонн соли и 1,3 тысячи тонн современных экологичных материалов. Готовность противогололедных материалов составляет 93,3 %. Также заготовлено не менее 60 тонн холодных асфальтобетонных смесей для оперативного устранения дефектов.

В целях предотвращения снежных заносов устанавливаются снегозадерживающие ограждения. Проводятся внеплановые проверки дорог, на которые поступали жалобы.

В зимний период на дорогах будут работать 36 мобильных пунктов обогрева, оснащенных всем необходимым для оказания помощи водителям.