Вопрос о выселении новосибирского академика Асеева рассмотрят в Москве

Депутат Госдумы Новосибирской области Ренат Сулейманов обратился к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко о восстановлении жилищных прав академика Александра Асеева.

Как сообщил Сулейманов в своем телеграм-канале, предварительный ответ на депутатский запрос он получил 15 октября.

— Вице-премьер, курирующий российскую науку, поручил руководителям Росимущества, Минобрнауки и Российской академии наук рассмотреть мое обращение и дать ответ Государственной Думе и Правительству Российской Федерации. Надеюсь, что справедливость в отношении выдающегося ученого будет восстановлена, — отметил Ренат Сулейманов.

О результатах рассмотрения этого запроса Чернышенко поручил его проинформировать до 14 ноября 2025 года.

Напомним, в июне 2023 года Советский районный суд Новосибирска признал Александра Асеева виновным в мошенничестве при приватизации ведомственного коттеджа в Академгородке стоимостью около 46 млн рублей. Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Академик не согласился с приговором и в феврале 2025 года обратился в суд с просьбой о снятии судимости. В апреле суд не удовлетворил это прошение.

В августе 2025 Советский районный суд Новосибирска начал рассмотрение иска Росимущества к Ольге Асеевой, дочери бывшего президента СО РАН, о признании сделки договора купли-продажи, подписанной в августе 2019 года, недействительной. В иске указано, что в настоящее время коттедж, в котором проживает академик Асеев в Академгородке, принадлежит государству. Здание закреплено на праве оперативного управления за ФГБУ СО РАН, а Александр Асеев признан виновным в мошенничестве, поэтому объект должен был быть возвращен законному владельцу — Российской Федерации.

Ранее редакция сообщала о том, что в декабре 2023 года депутаты Горсовета большинством голосов лишили экс-председателя СО РАН Александра Асеева звания «Почетный житель Новосибирска».