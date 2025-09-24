В Новосибирской области портфель пассивов клиентов СМБ увеличился на треть

В первом полугодии текущего года портфель привлеченных средств региональным отделением ВТБ от предприятий малого и среднего бизнеса, увеличился на 31%, достигнув 96 миллиардов рублей. Значительная часть, а именно 75%, представлена срочными вкладами с условием поддержания минимального остатка. В Новосибирской области этот показатель за первые шесть месяцев 2025 года достиг 57 миллиардов рублей. Наибольшие объемы кредитования пришлись на секторы жилищного и коммерческого строительства, торговли, а также агропромышленный комплекс.

Государственные программы остаются ключевым стимулом для кредитной активности: 40% кредитного портфеля СМБ в регионе составляют льготные займы. Поддержка разработана с учетом специфики различных секторов экономики, и компании могут получить финансирование, если соответствуют определенным требованиям. Наибольший объем льготного кредитования в Новосибирской области приходится на программу Министерства сельского хозяйства РФ (16,4 млрд рублей), программу льготного инвестиционного кредитования Минэкономразвития России для малого и среднего бизнеса (2,3 млрд рублей), а также на объединенную Программу МЭР 1764+ПСК (1,4 млрд рублей).

Гарантийный портфель для среднего и малого бизнеса достиг семи миллиардов рублей по итогам полугодия в регионе.

По словам Сергея Никулина, управляющего ВТБ в Новосибирской области, снижение процентной ставки в текущем году положительно сказалось на восстановлении спроса на кредитные продукты. Он также отметил, что доступ к льготному финансированию остается приоритетным для малого и среднего бизнеса, и банк активно участвует во всех ключевых программах поддержки государства. В текущей экономической обстановке предприниматели продолжают стремиться к поддержанию финансовой устойчивости и временно размещают избыточные средства на депозитных счетах, что обуславливает стабильный интерес к таким продуктам.