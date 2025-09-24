Животные погибли в ночном пожаре в Новосибирском зоопарке

Поздним вечером 23 сентября в Новосибирском зоопарке произошел крупный пожар, в котором погибли животные.

Сообщение о возгорании на территории зоопарка на пульт оперативного дежурного поступил в 22:22. Вскоре после этого жители города стали выкладывать в интернет кадры, которые свидетельствовали о том, что огонь и дым видно издалека. В 23:14 появилась первая официальная информация: в региональном главке МЧС заявили, что к тушению пожара в зоологическом парке привлечены более 30 пожарных и 10 единиц техники. Огнем было охвачено два вольера площадью 180 квадратных метров. Сообщение о ликвидации открытого горения было опубликовано в 00:23, в нем же говорилось о том, что удалось спасти быка, верблюда и коз.

На кадрах оперативной съемки было видно, что огнем охвачен вольерный комплекс, в котором живут копытные. Это одни из самых больших вольеров зоологического парка. Животные содержатся в них на смешанной экспозиции, то есть соседствуют представители разных видов. Вольеры огорожен изгородью из натуральных материалов, так же там есть система «электропастух». В глубине участков расположены достаточно большие строение, которое служит укрытием для животных. У посетителей доступа туда нет.

В своем телеграм-канале мэр Новосибирск Максим Кудрявцев в 02:07 опубликовал сообщение о том, что во время пожара было спасено 24 животных. Известно, что среди них пятнистые олени, яки, нубийские козы, верблюд, шотландский бык, дикобразы. Активное участие в спасении животных вместе с пожарными принимали сотрудники Новосибирского зоопарка. Мэр города назвал их действия героическими.

— К большому сожалению, несмотря на все усилия сотрудников и спасателей, избежать потерь не удалось. Директор зоопарка Андрей Шило подтвердил информацию о гибели пяти животных. На данный момент известно, что это корова черно-пёстрая, шотландский бык, две ламы и одна альпака, — сообщил Максим Кудрявцев.

Возможно, информация о погибших животных и пострадавших животных еще будет уточняться.

Пожарные провели разбор и проливку сгоревших конструкций. В мэрии говорят, что ночью началась установка нового ограждения вокруг сгоревших вольеров. Сегодня, 24 сентября, Новосибирский зоопарк откроют для посещения.

По факту пожара в зоологическом проверку проводят прокуратура Заельцовского района Новосибирска и Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура. В рамках надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, а также действиям должностных лиц, отвечающих за эксплуатацию объектов с массовым пребыванием граждан и животных. Причины возгорания должны установить МЧС и правоохранительные органы.

В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что по предварительной информации наиболее вероятной причиной возгорания является аварийный режим электрооборудования.

В ближайшее время городские власти планируют провести совещание о дальнейшей работе зоопарка и восстановлении инфраструктуры, уничтоженной огнем.

