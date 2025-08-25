Новосибирская область чествует своих Почетных доноров

Среди награжденных – заместитель губернатора Новосибирской области, имеющий звание заслуженного работника здравоохранения РФ, Константин Хальзов.

Министр здравоохранения области Ростислав Заблоцкий, обращаясь к донорам во время вручения наград, подчеркнул важность их вклада:

— Доноры – это те, которые отдают часть своей жизни, часть своего организма, чтобы даровать жизнь многим людям. Примите искреннюю благодарность от спасенных и от нас, медиков.

Для получения звания «Почетный донор России» необходимо совершить не менее 40 донаций крови или 60 донаций плазмы. В этот день в торжественной обстановке награды получили 20 новосибирцев.

Константин Хальзов, получив награду, отметил:

— Я продолжаю сдавать кровь, как минимум два раза в год, в период новогодних праздников и во Всемирный день донора, в нашем Центре крови. При возможности – чаще. Получение награды – это не самоцель. Главная цель – спасение человеческих жизней.

Стоит отметить, что в 2023 году в Новосибирской области был введен собственный знак отличия для доноров, продолжающих безвозмездные донации. Стать Почетным донором Новосибирской области можно, совершив 60 донаций крови или от 80 до 100 донаций крови и плазмы в совокупности, при условии, что донаций крови было не менее 40.