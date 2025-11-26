Криптовалютные мошенники обманули жителей Новосибирска на 80 млн рублей

В Новосибирске завершено расследование дела о финансовой пирамиде, которая специализировалась на инвестициях в криптовалюту. Четверо подозреваемых обманули 75 человек, похитив у них более 81 миллиона рублей в период с 2020 по 2024 годы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что группа из двух женщин и двух мужчин, один из которых был руководителем потребительского кооператива, привлекала деньги граждан, представляя их как инвестиции в биржу и майнинг. Чтобы создать видимость законности, они частично возвращали паевые взносы и устраивали рекламные вебинары в интернете.

Следствие утверждает, что обвиняемые распространяли ложные сведения о богатых вкладчиках и высокой прибыли кооператива. На самом деле они не выполняли свои обязательства и не возвращали деньги клиентам.

В 2024 году отдел экономической безопасности раскрыл серию преступлений. Объединили 42 дела, связанных с мошенничеством. На имущество обвиняемых наложили арест на 49 миллионов рублей, чтобы удовлетворить гражданские иски.

Уголовное дело передали в суд.

Ранее редакция сообщала о том, что перед Новым годом мошенники начали привлекать новосибирцев в онлайн-магазины.