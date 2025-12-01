Рекламодателям

Масочный режим введут в новосибирских поликлиниках

  • 01/12/2025, 14:00
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ
В регионе зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Новосибирской области выросла на 10–15% за прошедшую неделю. Министр здравоохранения области Ростислав Заблоцкий сообщил, что на данный момент в больницах хватает мест для тех, кто лечится амбулаторно.

— Сейчас мы анализируем ситуацию и со среды-четверга вводим дополнительные санитарные меры: масочный режим и отдельный вход в поликлиники для заболевших, чтобы сократить контакты со здоровыми людьми, — пояснил Заблоцкий.

По данным Минобразования, ни одна школа в регионе пока не закрыта из-за эпидемии. Детский сад «Березка» в Искитимском районе 2 декабря возвращается к работе после карантина.

— Если 20% учеников заболело, разобщаем класс в тот же момент. Утренние фильтры в школах пока не вводим, но санитарно-эпидемиологическое законодательство у нас неукоснительно выполняется, — заверила министр образования региона Мария Жафярова.

Губернатор Андрей Травников потребовал усилить меры безопасности, чтобы избежать закрытия школ и детских садов. Он сообщил, что в части субъектов федерации России уже ввели карантин и дистанционное обучение.

— Слава богу, пандемия коронавируса в прошлом, но сезонные ежегодные эпидемии никуда не ушли, и они тоже опасны. Эпидемия уже перешагнула из европейской части в Сибирь. По сообщениям СМИ, в регионах рядом с нами уровень заболеваемости достиг 57% от всего состава школьников, — отметил Травников.

Глава региона подчеркнул, что нужно вовремя вводить карантинные меры, чтобы не пришлось переводить на дистанционное обучение целые школы или, не дай бог, целые муниципалитеты.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске распространяется РС-вирус, чаще всего болеют дети до двух лет.

Источник фото:Freepik / Автор — freepik

1 131

Рубрики : Общество Власть Медицина

Регионы: Новосибирская область

Теги : рост заболеваемости ОРВИ


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Предприниматель, управленец федерального уровня с более чем двадцатилетним опытом в финансах и управлении Валерий Кубасов

Валерий Кубасов: На падающем рынке растут только те, кто готов меняться

В России в текущей реальности деньги должны приносить минимум 20% доходности
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Объявлен победитель премии в области развития корпоративного спорта
1/12/25 15:10
Финансы
На городской электричке в Новосибирске введут единый тариф
1/12/25 15:00
Город Общество Транспорт
Мэрия позаботилась о новосибирцах, обеспечив их биотуалетами на время праздников
1/12/25 14:30
Бизнес Общество
Масочный режим введут в новосибирских поликлиниках
1/12/25 14:00
Власть Медицина Общество
Мошенники под видом старших по дому запрашивают паспортные данные новосибирцев
1/12/25 14:00
Общество Право&Порядок
Три причины купить готовую квартиру от застройщика
1/12/25 13:10
Недвижимость
Центр для адаптации мигрантов планируют создать в Новосибирской области
1/12/25 13:00
Власть Общество
В Новосибирске ждут экспертизу бывшего арестного дома, ставшего Музеем счастья
1/12/25 12:00
Недвижимость Общество
Больше 16 тысяч сделок с аккредитивами совершили сибиряки в Сбере с начала 2025 года
1/12/25 11:50
Бизнес
«Жена заплатит»: трудоспособных неработающих россиян обяжут платить взносы по ОМС
1/12/25 11:00
Бизнес Власть ПроБизнес
Как с FREEDOM заработать на дефиците гостиниц уже в 2026 году
1/12/25 10:50
Бизнес Недвижимость
Бизнес стал чаще жаловаться на задержку с оплатой госконтрактов в Новосибирске
1/12/25 10:00
Бизнес Власть
В Новосибирске в объявлениях о продаже квартир стали писать «продавец не Долина»
1/12/25 9:00
Недвижимость Общество
До +1°C: после морозных выходных в Новосибирске потеплеет и начнутся снегопады
30/11/25 18:00
Общество
Афганистан предлагает России мигрантов для работ в сельском хозяйстве
30/11/25 15:55
Агропром Бизнес Общество Экономика
«Где компенсации?»: новосибирцы массово пожаловались на сбой работы интернета
30/11/25 14:00
Общество
Отменить комиссию на переводы средств между родственниками предложили в Госдуме
30/11/25 12:00
Общество Экономика
Россиян предупредили о штрафах за новогодние гирлянды на окнах и фасадах домов
30/11/25 10:00
Общество Право&Порядок
Роскачество: В России каждое второе оливковое масло на прилавках оказалось фальсификатом
29/11/25 18:00
Бизнес Право&Порядок
В Новосибирске в зону КРТ попал памятник архитектуры — водонапорная башня
29/11/25 17:00
Бизнес Власть Общество
Популярное
Новосибирцам объяснили, почему важно поддерживать у детей веру в Деда Мороза
1/12/25 10:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на декабрь 2025
30/11/25 9:17
Новосибирцам рассказали, как избежать дефицита витаминов зимой
24/11/25 13:30
Новосибирец ответил хейтерам за рыбалку с сыном на льду
19/11/25 16:15
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Новости компаний
Школьники Новосибирской области открывают для себя мир энергетики
27/11/25 11:35
Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными
27/11/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске в третий раз стал партнером премии «Человек года»
26/11/25 9:10
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-4 доходных дебетовых карт
24/11/25 11:02
Новосибирские энергетики предотвратили хищение 43 млн кВт*ч электроэнергии
19/11/25 10:45
Уралсиб запустил акцию «Умножай на 2» для новых бизнес-клиентов
19/11/25 10:09

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять