Масочный режим введут в новосибирских поликлиниках

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Новосибирской области выросла на 10–15% за прошедшую неделю. Министр здравоохранения области Ростислав Заблоцкий сообщил, что на данный момент в больницах хватает мест для тех, кто лечится амбулаторно.

— Сейчас мы анализируем ситуацию и со среды-четверга вводим дополнительные санитарные меры: масочный режим и отдельный вход в поликлиники для заболевших, чтобы сократить контакты со здоровыми людьми, — пояснил Заблоцкий.

По данным Минобразования, ни одна школа в регионе пока не закрыта из-за эпидемии. Детский сад «Березка» в Искитимском районе 2 декабря возвращается к работе после карантина.

— Если 20% учеников заболело, разобщаем класс в тот же момент. Утренние фильтры в школах пока не вводим, но санитарно-эпидемиологическое законодательство у нас неукоснительно выполняется, — заверила министр образования региона Мария Жафярова.

Губернатор Андрей Травников потребовал усилить меры безопасности, чтобы избежать закрытия школ и детских садов. Он сообщил, что в части субъектов федерации России уже ввели карантин и дистанционное обучение.

— Слава богу, пандемия коронавируса в прошлом, но сезонные ежегодные эпидемии никуда не ушли, и они тоже опасны. Эпидемия уже перешагнула из европейской части в Сибирь. По сообщениям СМИ, в регионах рядом с нами уровень заболеваемости достиг 57% от всего состава школьников, — отметил Травников.

Глава региона подчеркнул, что нужно вовремя вводить карантинные меры, чтобы не пришлось переводить на дистанционное обучение целые школы или, не дай бог, целые муниципалитеты.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске распространяется РС-вирус, чаще всего болеют дети до двух лет.