С 1 сентября в Новосибирске изменятся нормы трудового законодательства

С 1 сентября при расчете отпускных, командировочных и выходных пособий будут учитываться премии, надбавки и стимулирующие выплаты за расчетный период. Однако есть исключения: время болезни, отпуск по беременности и родам, а также простои, не зависящие от работника, учитываться не будут.

Работники ночных смен получат повышение оплаты труда. Теперь минимальная доплата за ночные часы, с 22:00 до 06:00, составит 20% от часовой тарифной ставки или оклада. Раньше работодатели могли устанавливать меньший размер доплаты по своим внутренним правилам.

Оплата за ночные смены будет отдельной, поскольку такая работа сопряжена с повышенной нагрузкой на организм и требует значительных усилий.

Порядок расчёта среднемесячного заработка при увольнении также изменится. Теперь его будут определять по среднему числу рабочих дней в году, а не по фактическому количеству дней в конкретном месяце. Это должно сделать начисления более прозрачными и справедливыми, особенно если зарплата сотрудника существенно менялась в последние месяцы работы.

