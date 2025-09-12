На выборы к середине первого дня голосования пришли почти 8% новосибирцев

По состоянию на 15.00 часов 12 сентября явка в Новосибирской области составила 7,42%, проголосовали 161 748 избирателей. Об этом сообщил региональный облизбирком. Всего в регионе по данным Областной избирательной комиссии зарегистрировано 2 185 368 избирателей.

Напомним, сегодня в регионе открылись 1757 постоянных избирательных участков. Еще 5 — в местах временного пребывания избирателей. Сегодня участки работают до 20.00. 13 и 14 сентября — с 8.00 до 20.00 часов.

В Новосибирской области проходят выборы депутатов Законодательного Собрания восьмого созыва, а также выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска восьмого созыва.