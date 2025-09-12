Рекламодателям

Резидент ТОР «Линёво» запустил транспортно-логистический комплекс

  • 12/09/2025, 16:00
Автор: Оксана Мочалова
транспортно-логистический комплекс
Это первый комплекс подобного масштаба в Искитимском районе Новосибирской области

Резидент территории опережающего развития (ТОР) «Линёво» компании «ЭЛСИ Логистика» запустила транспортно-логистический комплекс, площадь которого составляет 16 тысяч кв. метров и вместимостью 3 тысячи тонн единовременного хранения различной продукции. Предполагается, что ежемесячный оборот грузов составит порядка  2 тысяч тонн, сообщили в АО «Корпорация развития Новосибирской области».

Врио генерального директора Корпорации развития НСО Вячеслав Радионов подчеркнул, что в Искитимском районе до сих пор не было комплексов подобного масштаба и возможностей. По его словам, запуск проекта позволит оптимизировать распределение грузов и ослабить логистическую нагрузку на областной центр.

— ТОР Линёво находится рядом с федеральной трассой, большой трафик проходит в Искитим, Бердск, Новосибирск, поэтому размещение здесь современного транспортно-логистического комплекса очень актуально, — отметил он.

Комплекс будет оказывать полный спектр услуг по приёмке, переработке и хранению грузов.

Напомним, АО «ЭЛСИ-Логистика» стала резидентом ТОР в 2023 году. Первоначально инвестор планировал вложить в проект 70 млн рублей, но затем пересмотрел мощности (было принято решение дополнительно построить два крытых склада — тёплого и холодного, а также административно-бытовой комплекс) и увеличил объем инвестиций до 300 млн рублей.

По подсчетам компании, на полную проектную мощность комплекс выйдет уже в конце 2025 года. Ожидаемый объём налоговых отчислений от деятельности комплекса составит 12 млн рублей в год.

Стоит отметить, что в 2026 году в ТОР «Линёво» должно быть завершено строительство первой очереди предприятия ООО «Галант». Компания создает производство инструментов и оборудования, применяемых в медицинских целях, а также косметических средств (310 млн руб).

В 2025 году к реализации проекта планировало приступить ООО «СИББИОРЕСУРС».  Осенью 2024 года компания презентовала на инвестсовете цех по производству кормов для аквакультуры. В год инвестор планирует выпускать около 2 тысяч тонн продукции. Запуск завода намечен на конец 2026 года.

ТОР «Линево» была создана в 2018 году.

Ранее редакция сообщала, что маркетплейс запустил новый склад для сверхгабаритных товаров в Новосибирске. Его площадь 20 000 квадратных метров.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Корпорация развития Новосибирской области», автор- пресс-служба

225

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : транспортно-логистический центр ТОР


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Основатель Mirotel Management, совладелец отеля «Миротель» Михаил Швецов

Михаил Швецов: Популярность некоторых нейросетей объясняется ленью пользователей

Людям просто не хочется разбираться, как работает промпт-инжиниринг
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Резидент ТОР «Линёво» запустил транспортно-логистический комплекс
12/09/25 16:00
Бизнес
Новосибирская область расширяет сеть реабилитационных центров для ветеранов СВО
12/09/25 15:45
Власть
Четвёртая попытка: в Новосибирске объявили очередной тендер на строительство ливневки в пойме Каменки
12/09/25 15:00
Бизнес Власть
Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске на выходных
12/09/25 14:00
Общество
В Госдуме предложили компенсировать россиянам расходы на лекарства из бюджета
12/09/25 13:00
Власть Медицина Общество
Издана книга о новосибирской архитектуре со знаком Бэтмена на обложке
12/09/25 12:00
История Культура Недвижимость Общество
Уникальные витражи и балконы: как преображается старинный дом в Новосибирске
12/09/25 11:50
Власть
В Новосибирской области обрушился спрос на кредитные карты
12/09/25 11:00
Банки Общество
Экс-чиновник из Новосибирска купил за 22 года на госслужбе имущество на 347 млн
12/09/25 10:30
Бизнес Власть Право&Порядок
Новосибирская лаборатория выявила вредителя в партии нектаринов
12/09/25 10:00
Бизнес ВЭД Общество
ПСБ: почти 100 тысяч рублей в среднем вносят новосибирцы по Программе долгосрочных сбережений
12/09/25 9:30
Финансы
«Будет резкий рост цен на автомобили»: в Новосибирске эксперты раскритиковали планы по новому расчету утильсбора
12/09/25 9:00
Бизнес Общество
«Жители региона определяют команду власти на пять лет»: в Новосибирской области началось голосование
12/09/25 8:30
Власть Общество Политика
Новосибирцы называют проблему ЖКХ одной из самых острых в регионе
11/09/25 19:05
Власть
Просрочка по ипотеке на вторичку в Новосибирской области выросла на 69%
11/09/25 19:00
Недвижимость Общество
Терапевт из Новосибирска рассказал об изменениях в организме женщин после 35 лет
11/09/25 18:45
Медицина
Новосибирский психолог оценил перспективы запрета сайтов знакомств
11/09/25 18:30
Бизнес Власть Общество
Более 170 объектов в Новосибирске благоустроят к концу года
11/09/25 18:15
Власть
На выборах в Новосибирске откроют 1757 участков
11/09/25 18:00
Власть Общество Политика
В Новосибирской области ждут проблем с бюджетным размещением туристов
11/09/25 17:00
Бизнес Власть Туризм
Популярное
Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске
10/09/25 18:00
Эксперты Новосибирска раскрыли секреты хранения картофеля зимой
9/09/25 9:30
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новости компаний
Банк Уралсиб проведет практический вебинар по ВЭД для бизнеса
5/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» для новых бизнес-клиентов
4/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Тест-драйв» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО
3/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером спортивного фестиваля
2/09/25 9:35
Клиенты Уралсиба стали победителями акции «Розыгрыш миллиона с партнерами Юнистрим»
2/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником международного форума «Технопром-2025»
1/09/25 9:11

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять