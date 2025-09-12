Новые автомобили экстренной помощи пополнили автопарк Новосибирска

Губернатор Андрей Травников, выступая на церемонии, отметил, что данное событие знаменует собой важный этап в реализации масштабной программы модернизации здравоохранения:

— Общие цифры впечатляют: с начала программы в 2019 году для системы здравоохранения Новосибирской области приобретено 924 единицы техники, включая 302 машины скорой помощи. На эти цели было направлено около 2.3 миллиарда рублей, при этом более миллиарда выделено из областного бюджета. Это позволило обновить парк машин скорой помощи на 86%, а санитарного транспорта – на 74%. Сегодня мы делаем очередной шаг к достижению стопроцентного обновления. Поздравляю всех с приобретением, с новыми возможностями, которые предоставляют эти автомобили и их современное оснащение. Пусть благодаря улучшению материальной базы растет число спасенных жизней, — подчеркнул глава региона.

Мероприятие состоялось на территории Станции скорой медицинской помощи, расположенной на улице Семьи Шамшиных.

Данная станция обслуживает жителей Новосибирска, третьего по величине города России (численность населения на 01.01.2025 – 1 637 266 человек), а также часть Новосибирского района. Ежедневно на вызовы выезжает до 140 бригад, обслуживая от 1500 до 2000 вызовов.

За последние пять лет обновление автопарка оказало позитивное влияние на качество медицинского обслуживания населения Новосибирской области. Финансирование приобретения машин осуществляется из средств регионального и федерального бюджетов.

Обеспечение государственных учреждений здравоохранения Новосибирской области автомобилями скорой помощи является приоритетной задачей. В 2025 году «Медтранс» приобрел 24 автомобиля, в том числе 23 класса «B» и 1 класса «C». Автомобили класса «B» оснащены дефибриллятором, трехканальным электрокардиографом, аппаратом ИВЛ, пульсоксиметром, кислородным ингалятором и реанимационным набором. Автомобиль класса «С» дополнительно укомплектован аппаратом ингаляционного наркоза с использованием кислородно-азотной смеси.