Налоговый сбор введут для покупателей элитного жилья и авто в Новосибирске

Группа депутатов внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, предлагающий скорректировать принципы налогообложения для элитного имущества. Документ предусматривает введение прогрессивной шкалы налога на недвижимость стоимостью выше 350 млн рублей, а также установление разового сбора на покупку премиальных автомобилей, яхт и самолетов. Поправки планируется внести в статьи 361–363 и 406 Налогового кодекса РФ.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующий подход не отвечает принципам социальной справедливости.

— Налоговая нагрузка на владельцев сверхдорогих автомобилей, яхт и воздушных судов оказывается несопоставимо низкой по сравнению со стоимостью принадлежащего им имущества. Это противоречит принципу налогообложения по фактической платежеспособности и не позволяет облагать предметы престижного потребления в полной мере, — говорится в документе.

Парламентарии также обращают внимание на дисбаланс в поступлениях от коммерческой недвижимости. Согласно данным налоговой отчетности за 2024 год, на нее приходится лишь около 40% уплачиваемого налога, что свидетельствует о недостаточном уровне фискальной нагрузки.

Для исправления этой ситуации законопроект предлагает установить на федеральном уровне прогрессивную шкалу налога на недвижимость, привязанную к кадастровой стоимости. Для объектов дороже 350 млн рублей ставка может составить до 3%. В категории от 450 млн рублей — 3,5%, а для недвижимости дороже 550 млн рублей — 4%. При этом уточняется, что новые правила не затронут недостроенные многоквартирные дома.

Вторым блоком становится введение разового налога на приобретение предметов «роскоши». Для автомобилей стоимостью от 20 до 30 млн рублей ставка составит 1%, от 30 до 50 млн рублей — 2%, от 50 до 100 млн рублей — 3%, а для машин дороже 100 млн рублей — 4%. Напомним, перечень автомобилей, попадающих под действующий налог на роскошь (с повышающим коэффициентом), ежегодно публикует Минпромторг. Теперь же владельцев машин из верхнего ценового сегмента может ждать дополнительный единовременный платеж.

Аналогичные ставки (от 1% до 4% в зависимости от цены) предложены и для владельцев яхт, катеров, гидроциклов, а также самолетов и вертолетов, если их стоимость превышает 50 млн рублей.

Уплата нового сбора будет производиться один раз при государственной регистрации транспортного средства или в течение 30 календарных дней с даты покупки. Регистрирующие органы не смогут проводить регистрационные действия без подтверждения уплаты налога, что, по мнению авторов, обеспечит его собираемость. Поступления от нового налога пойдут в региональные и местные бюджеты.

