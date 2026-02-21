Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть Общество

Налоговый сбор введут для покупателей элитного жилья и авто в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Законопроект предполагает ставки от 1% до 4% в зависимости от стоимости имущества

Группа депутатов внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, предлагающий скорректировать принципы налогообложения для элитного имущества. Документ предусматривает введение прогрессивной шкалы налога на недвижимость стоимостью выше 350 млн рублей, а также установление разового сбора на покупку премиальных автомобилей, яхт и самолетов. Поправки планируется внести в статьи 361–363 и 406 Налогового кодекса РФ.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующий подход не отвечает принципам социальной справедливости.

— Налоговая нагрузка на владельцев сверхдорогих автомобилей, яхт и воздушных судов оказывается несопоставимо низкой по сравнению со стоимостью принадлежащего им имущества. Это противоречит принципу налогообложения по фактической платежеспособности и не позволяет облагать предметы престижного потребления в полной мере, — говорится в документе.

Парламентарии также обращают внимание на дисбаланс в поступлениях от коммерческой недвижимости. Согласно данным налоговой отчетности за 2024 год, на нее приходится лишь около 40% уплачиваемого налога, что свидетельствует о недостаточном уровне фискальной нагрузки.

Для исправления этой ситуации законопроект предлагает установить на федеральном уровне прогрессивную шкалу налога на недвижимость, привязанную к кадастровой стоимости. Для объектов дороже 350 млн рублей ставка может составить до 3%. В категории от 450 млн рублей — 3,5%, а для недвижимости дороже 550 млн рублей — 4%. При этом уточняется, что новые правила не затронут недостроенные многоквартирные дома.

Вторым блоком становится введение разового налога на приобретение предметов «роскоши». Для автомобилей стоимостью от 20 до 30 млн рублей ставка составит 1%, от 30 до 50 млн рублей — 2%, от 50 до 100 млн рублей — 3%, а для машин дороже 100 млн рублей — 4%. Напомним, перечень автомобилей, попадающих под действующий налог на роскошь (с повышающим коэффициентом), ежегодно публикует Минпромторг. Теперь же владельцев машин из верхнего ценового сегмента может ждать дополнительный единовременный платеж.

Аналогичные ставки (от 1% до 4% в зависимости от цены) предложены и для владельцев яхт, катеров, гидроциклов, а также самолетов и вертолетов, если их стоимость превышает 50 млн рублей.

Уплата нового сбора будет производиться один раз при государственной регистрации транспортного средства или в течение 30 календарных дней с даты покупки. Регистрирующие органы не смогут проводить регистрационные действия без подтверждения уплаты налога, что, по мнению авторов, обеспечит его собираемость. Поступления от нового налога пойдут в региональные и местные бюджеты.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области рекордом ИЖС стал дом площадью 673,5 квадратных метра.

Источник фото: freepik.com, автор- standret

Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы

Рубрики : Власть Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : элитная недвижимость налоговый сбор люксовые автомобили

15
0
0
Предыдущая статья
«Ново-Николаевск звучит красивее и благороднее»: после смены имени Новосибирск потерял часть своей ауры

«Ново-Николаевск звучит красивее и благороднее»: после смены имени Новосибирск потерял часть своей ауры

В феврале 1926 года, Новосибирск обрёл своё нынешнее название, будучи переименован из Ново-Николаевска. С этого момента и начался отсчёт его современной истории. Прежде всего хотел бы высказать своё мнение — возможно, непопулярное. Если честно, мне лично теперешнее название никогда не нравилось — чисто эстетически прежнее звучит красивее и благороднее. Быть может, это кажется несущественным, но на самом деле название города имеет очень большое значение. Здесь важно понимать, что город — это не просто административно-территориальная единица и место, где люди осуществляют свою повседневную жизнедеятельность. Я для себя вывел такое определение: город — это экзистенциальное пространство, наполненное смыслами. Под смыслами подразумевается всё, что формирует идентичность города, его история, достопримечательности, знаковые личности, в разное время в нём жившие. Я бы ещё выделил такую эфемерную субстанцию, как дух города, его ауру, то, что чувствуют люди, попадая в него, а также ассоциации, возникающие у людей с городом. И роль названия в этом контексте мне также кажется достаточно весомой. Настолько, что на гипотетическом референдуме я бы проголосовал за обратное переименование Новосибирска в Ново-Николаевск.

Понятно, что, как и все ныне живущие люди, я не застал дореволюционный город, но, имея дополнительное образование учителя истории, прочитав большое число материалов на эту тему и посмотрев бесчисленное множество фотографий, могу сказать, что по тому самому духу старый Ново-Николаевск мне гораздо ближе, чем советский Новосибирск, который достался нам в наследство. Хотя здесь тоже есть нюанс: советский Новосибирск я также не застал — хоть я и родился ещё при СССР, но в другом городе. Поэтому советский город я знаю тоже только по фотографиям. Но, опять же, в общих своих архитектурных чертах, в плане организации городской среды нынешний город — полноправный правопреемник советского. Впрочем, глядя на фото 60-80-х годов, ловишь себя на мысли, что городское пространство тогда было гораздо комфортнее — в постсоветское время Новосибирск был сильно испорчен не слишком удачной современной застройкой. Плюс сегодня свою негативную роль играют огромное количество машин, грязь и пыль на улицах и многие другие факторы.

Читать полностью

Новосибирским продавцам на маркетплейсах разрешат удерживать расходы за возврат

В России готовятся масштабные изменения в правилах торговли на цифровых платформах. По итогам стратегической сессии под председательством премьер-министра Михаила Мишустина Минэкономразвития представило ряд решений, которые затронут миллионы продавцов и покупателей, включая жителей Новосибирской области. Ключевая инициатива ведомства касается борьбы с бесконтрольными возвратами товаров надлежащего качества.

Как отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников, сегодня около 80% россиян ежемесячно пользуются платформами услуг (доставка, такси) и маркетплейсами. При этом число предпринимателей на последних с 2019 года выросло в девять раз. Однако бурный рост рынка выявил системные проблемы. Почти треть предпринимателей указывают на завышенные комиссии и несправедливые условия возврата.

Читать полностью

В Новосибирске сменится председатель областного Арбитражного суда

Автор: Юлия Данилова

Решением Высшей Квалификационной коллегией судей Российской Федерации прекращены полномочия председателя Арбитражного суда Новосибирской области Елены Козловой. Она вышла в отставку, сообщили в пресс-службе суда.

Елена Козлова с 1989 года работала арбитром Государственного арбитража Новосибирской области, в 1992 году после его преобразования в Арбитражный суд Новосибирской области, была назначена судьёй.

Читать полностью

Молельный дом для мусульман создали на территории ТГ «Левобережный» в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска в конце 2025 года, после проведения общественных обсуждений, предоставила ООО «Левобережное» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка для целей «осуществление религиозных обрядов (3.7.1)».

Как пояснили в ответ на запрос Infopro54 в компании, на территории Торгового города «Левобережное» осуществляют деятельность арендаторы, значительную часть которых составляют граждане, исповедующие религию ислам. В соответствии с религиозными канонами, мусульмане осуществляют молитвенные обряды ежедневно по несколько раз в день.

Читать полностью

В Новосибирске продают историческое здание военкомата со звездой на фронтоне

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске выставлено на продажу здание, в котором долгие годы располагался военкомат. Старшим поколениям жителей города объект известен как Горвоенкомат. Здание пустует с 2024 года.

Данные о выставлении исторического здания на торги опубликовала госкорпорация «ДОМ.РФ». В карточке торгов оно указано как административное здание площадью 893,3 кв. м, расположенное по адресу Трудовая, 13. Вместе с ним продается и земельный участок площадью 0,16 га. Начальная цена не определена.

Читать полностью

От «кавалерист-девицы» до ночных ведьм: историк из новосибирского вуза напомнил о женщинах-защитницах Отечества

День защитника Отечества многими давно воспринимается не как профессиональный праздник военнослужащих, а как «мужской» день. Однако испокон веков этот стереотип ломали многие женщины, добровольно становившиеся защитницами своей Родины.

Конечно, некоторым женщинам во все века хотелось надеть военную форму и сражаться наравне с мужчинами. Хрестоматийной стала история «кавалерист-девицы» Надежды Дуровой, отличившейся в Отечественную войну 1812 года, чуть меньше помним имена героинь Первой мировой войны Антонины Паньшиной-Придатко (она же Антон Паньшин), Киры Башкировой (она же Николай Попов) и других. Но все они, чтобы попасть в армию, были вынуждены «притвориться» мужчинами. Когда же защитницам Отечества стало возможно служить Родине, не скрывая свой пол?

Читать полностью
Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Власть Общество

Налоговый сбор введут для покупателей элитного жилья и авто в Новосибирске

Общество

«Ново-Николаевск звучит красивее и благороднее»: после смены имени Новосибирск потерял часть своей ауры

Бизнес Власть

Новосибирским продавцам на маркетплейсах разрешат удерживать расходы за возврат

Отставки и назначения

В Новосибирске сменится председатель областного Арбитражного суда

Культура Общество

Молельный дом для мусульман создали на территории ТГ «Левобережный» в Новосибирске

Город Общество

В Новосибирске продают историческое здание военкомата со звездой на фронтоне

Культура Общество

От «кавалерист-девицы» до ночных ведьм: историк из новосибирского вуза напомнил о женщинах-защитницах Отечества

Власть Общество

Сюрприз для должников за коммуналку: долги за ЖКХ в России планируют взыскивать онлайн

Бизнес Власть Недвижимость

Налоговики НСО ждут ответ из Москвы по налогообложению непроданных квартир

Бизнес Общество

Право на больничные «купили» более 400 самозанятых в Новосибирске

Общество Стиль жизни

Felicità и другие хиты: легендарный Аль Бано выступит 21 апреля в Новосибирске

Власть

Андрей Травников поздравил жителей Новосибирской области с 23 февраля

Общество

Образованное при царской России село упразднили в Новосибирской области

Право&Порядок

На старости лет перешли в разряд «бомжей»: экс-глава СО РАН Асеев требует применить в его деле необычную апелляцию

Общество

До -33 градусов: на выходных в Новосибирскую область вернутся сильные морозы

Бизнес Общество

Почти четверть проб молочной продукции оказались фальсификатом в Новосибирской области

Общество

«Сильно подорожали букеты из колбасы»: в Новосибирске женщины рассказали о тратах на подарки мужчинам к 23 февраля

Власть

Правительство региона подало жалобу на решение по иску о закупках для СВО

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности