В Новосибирской области рекордом ИЖС стал дом площадью 673,5 квадратных метра

В Новосибирской области подвели итоги индивидуального жилищного строительства в 2025 году. В общей сложности региональное управление Росреестра поставило на кадастровый учет 8062 новых индивидуальных жилых дома. Infopro54 выяснил, как меняются представления людей об оптимальной этажности, квадратуре и материалах для строительства.

Более половины новых объектов ИЖС — это одноэтажные дома. По сравнению с показателями 2024 года их доля выросла. Есть и другие указания на то, что желающих строить «дворцы» становится меньше.

— Если в 2024 году средняя площадь индивидуального жилого дома составляла 148,2 кв. м, то в 2025 году — 135,6 кв. м. В регионе строят и одноэтажные, и двухэтажные, и трехэтажные дома. Доля одноэтажных домов в 2025 году составила 52,1% (в сравнении с 2024 годом доля выросла на 6%), доля двухэтажных домов в 2025 году составила 41,5% (снижение почти на 5%), доля трехэтажных домов в 2025 году составила 6,4% (снижение примерно на 2%). Средняя площадь одноэтажного дома составила около 100 кв. м, это меньше, чем в 2024 году. Средняя площадь двухэтажных домов тоже снизилась, трехэтажных — немного выросла, — рассказала Infopro54 руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова.

Самым большим индивидуальным жилым домом в 2025 году стал дом площадью 673,5 кв. м. Он был построен в Новосибирском районе. Рекордсменом его можно назвать именно на основе годовых данных. Коттеджи сопоставимой площади строились в Новосибирске и раньше. Сейчас в Новосибирской области выставлены на продажу порядка 30 домов такого размера, разброс цен — от 20 до 100 миллионов рублей.

Что касается материалов для строительства, то лидерство по-прежнему у дерева. На втором месте — кирпич. Постепенно доля кирпичных домов в ИЖС увеличивается.

Активнее всего проекты ИЖС развиваются в пригороде Новосибирска. Почти половина всех индивидуальных домов, построенных в 2025 году, расположены в Новосибирском районе. Также строительство активно ведется в самом Новосибирске, Искитиме, Искитимском районе и в Бердске.

Ранее редакция рассказывала, что застройщиков коттеджных поселков Новосибирска обяжут строить детсады и школы.