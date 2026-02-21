Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

«Ново-Николаевск звучит красивее и благороднее»: после смены имени Новосибирск потерял часть своей ауры

Дата:

Эксперт проголосовал бы за обратное переименование города

В феврале 1926 года, Новосибирск обрёл своё нынешнее название, будучи переименован из Ново-Николаевска. С этого момента и начался отсчёт его современной истории. Прежде всего хотел бы высказать своё мнение — возможно, непопулярное. Если честно, мне лично теперешнее название никогда не нравилось — чисто эстетически прежнее звучит красивее и благороднее. Быть может, это кажется несущественным, но на самом деле название города имеет очень большое значение. Здесь важно понимать, что город — это не просто административно-территориальная единица и место, где люди осуществляют свою повседневную жизнедеятельность. Я для себя вывел такое определение: город — это экзистенциальное пространство, наполненное смыслами. Под смыслами подразумевается всё, что формирует идентичность города, его история, достопримечательности, знаковые личности, в разное время в нём жившие. Я бы ещё выделил такую эфемерную субстанцию, как дух города, его ауру, то, что чувствуют люди, попадая в него, а также ассоциации, возникающие у людей с городом. И роль названия в этом контексте мне также кажется достаточно весомой. Настолько, что на гипотетическом референдуме я бы проголосовал за обратное переименование Новосибирска в Ново-Николаевск.

Понятно, что, как и все ныне живущие люди, я не застал дореволюционный город, но, имея дополнительное образование учителя истории, прочитав большое число материалов на эту тему и посмотрев бесчисленное множество фотографий, могу сказать, что по тому самому духу старый Ново-Николаевск мне гораздо ближе, чем советский Новосибирск, который достался нам в наследство. Хотя здесь тоже есть нюанс: советский Новосибирск я также не застал — хоть я и родился ещё при СССР, но в другом городе. Поэтому советский город я знаю тоже только по фотографиям. Но, опять же, в общих своих архитектурных чертах, в плане организации городской среды нынешний город — полноправный правопреемник советского. Впрочем, глядя на фото 60-80-х годов, ловишь себя на мысли, что городское пространство тогда было гораздо комфортнее — в постсоветское время Новосибирск был сильно испорчен не слишком удачной современной застройкой. Плюс сегодня свою негативную роль играют огромное количество машин, грязь и пыль на улицах и многие другие факторы.

В самом начале я написал о том, что история Новосибирска, каким мы его сегодня знаем, берёт своё начало с 1926 года. С одной стороны, это действительно так. С другой — если делить историю города на две части, то точнее в качестве такого своеобразного водораздела будет говорить о сороковых годах XX века, когда благодаря эвакуации предприятий Новосибирск стал стремительно набирать индустриальную мощь, а уже после войны окончательно закрепился в статусе экономического, промышленного, транспортного, научного центра Сибири. Значительную роль в этом сыграл и открытый в 1939 году вокзал «Новосибирск-Главный», который, к слову, является моим любимым местом в городе.

Уже много сказано о феномене Новосибирска. О том, как маленький городок на берегу Оби в рекордные сроки достиг отметки в миллион жителей и вообще стал собой сегодняшним. Добавить к этому особо нечего. Понятно, что прежде всего своими успехами город обязан весьма удачному географическому положению — неспроста первое поселение, существовавшее в точке пересечения Транссиба и Оби, за считанные годы, к 1903 году, разрослось из небольшого посёлка в относительно крупный уездный город. Известно, что группа инженеров во главе с Николаем Гариным-Михайловским достаточно долго выбирала место для строительства железнодорожного моста через Обь, и ultima ratio при принятии окончательного решения стали подходящие свойства берегов реки именно в том месте, где и был проложен первый мост. В 1980-х годах изначально однопутный мост стал двухпутным, а в 2000-м первый исторический мост был демонтирован, и до наших дней он дошёл лишь в виде одного пролёта, сохранённого как исторический артефакт и музейный экспонат.

Нынешний Новосибирск — по-прежнему молодой и развивающийся город, который за свою относительно недолгую историю успел оставить яркий след в общей истории страны. В первую очередь речь о вкладе Новосибирска в Великую Победу, об огромном числе научных и промышленных разработок, способствовавших укреплению экономического потенциала России. Вообще трудно найти хоть одну сферу, будь то спорт, культура, образование, в которой представители нашего города не добились весомых успехов. И это радует. Конечно, хотелось бы, чтобы Новосибирск менялся в сторону повышения качества городской среды и становился более комфортным для повседневной жизни людей. Опять же, трудно судить о царских временах, но многие проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, существовали ещё в советский период и перекочевали в нашу сегодняшнюю жизнь. Будем надеяться, что рано или поздно эти недостатки всё же будут устранены. Ну а если ещё к тому же город вернёт себе прежнее название, лично для меня это станет очень приятным бонусом.

Дмитрий Овчинников — публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.

Ранее редакция рассказывала о том, что Новосибирск мог бы получить имя Красносибирск, Первенец, Большевик или Курултай. Всего было предложено более 55 вариантов.

Мнение эксперта может не совпадать с мнение редакции.

Фото Infopro54, автор: Мария Гарифуллина.

Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : история Новосибирска

959
0
0
Предыдущая статья
Новосибирским продавцам на маркетплейсах разрешат удерживать расходы за возврат
Следующая статья
Налоговый сбор введут для покупателей элитного жилья и авто в Новосибирске

Налоговый сбор введут для покупателей элитного жилья и авто в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Группа депутатов внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, предлагающий скорректировать принципы налогообложения для элитного имущества. Документ предусматривает введение прогрессивной шкалы налога на недвижимость стоимостью выше 350 млн рублей, а также установление разового сбора на покупку премиальных автомобилей, яхт и самолетов. Поправки планируется внести в статьи 361–363 и 406 Налогового кодекса РФ.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующий подход не отвечает принципам социальной справедливости.

Читать полностью

Молельный дом для мусульман создали на территории ТГ «Левобережный» в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска в конце 2025 года, после проведения общественных обсуждений, предоставила ООО «Левобережное» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка для целей «осуществление религиозных обрядов (3.7.1)».

Как пояснили в ответ на запрос Infopro54 в компании, на территории Торгового города «Левобережное» осуществляют деятельность арендаторы, значительную часть которых составляют граждане, исповедующие религию ислам. В соответствии с религиозными канонами, мусульмане осуществляют молитвенные обряды ежедневно по несколько раз в день.

Читать полностью

В Новосибирске продают историческое здание военкомата со звездой на фронтоне

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске выставлено на продажу здание, в котором долгие годы располагался военкомат. Старшим поколениям жителей города объект известен как Горвоенкомат. Здание пустует с 2024 года.

Данные о выставлении исторического здания на торги опубликовала госкорпорация «ДОМ.РФ». В карточке торгов оно указано как административное здание площадью 893,3 кв. м, расположенное по адресу Трудовая, 13. Вместе с ним продается и земельный участок площадью 0,16 га. Начальная цена не определена.

Читать полностью

От «кавалерист-девицы» до ночных ведьм: историк из новосибирского вуза напомнил о женщинах-защитницах Отечества

День защитника Отечества многими давно воспринимается не как профессиональный праздник военнослужащих, а как «мужской» день. Однако испокон веков этот стереотип ломали многие женщины, добровольно становившиеся защитницами своей Родины.

Конечно, некоторым женщинам во все века хотелось надеть военную форму и сражаться наравне с мужчинами. Хрестоматийной стала история «кавалерист-девицы» Надежды Дуровой, отличившейся в Отечественную войну 1812 года, чуть меньше помним имена героинь Первой мировой войны Антонины Паньшиной-Придатко (она же Антон Паньшин), Киры Башкировой (она же Николай Попов) и других. Но все они, чтобы попасть в армию, были вынуждены «притвориться» мужчинами. Когда же защитницам Отечества стало возможно служить Родине, не скрывая свой пол?

Читать полностью

Сюрприз для должников за коммуналку: долги за ЖКХ в России планируют взыскивать онлайн

Автор: Артем Рязанов

С 2028 года в России предлагают взимать долги за жилищно-коммунальные услуги онлайн через цифровую платформу на базе ГИС ЖКХ. Об этом сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

— До февраля 2028 года планируется принятие отдельного федерального закона, который закрепит правовой механизм работы этой системы, — сказал Якубовский.

Читать полностью

Право на больничные «купили» более 400 самозанятых в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

С начала 2026 года Новосибирская область вступила в программу по добровольному соцстрахованию самозанятых. Он позволяет получать выплаты по временной нетрудоспособности плательщикам налога на профессиональный доход (НПД).

Как сообщили редакции Infopro54 в пресс-службе Отделения СФР по Новосибирской области, в программу в регионе вступили уже более 400 самозанятых.

Читать полностью
Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Власть Общество

Налоговый сбор введут для покупателей элитного жилья и авто в Новосибирске

Общество

«Ново-Николаевск звучит красивее и благороднее»: после смены имени Новосибирск потерял часть своей ауры

Бизнес Власть

Новосибирским продавцам на маркетплейсах разрешат удерживать расходы за возврат

Отставки и назначения

В Новосибирске сменится председатель областного Арбитражного суда

Культура Общество

Молельный дом для мусульман создали на территории ТГ «Левобережный» в Новосибирске

Город Общество

В Новосибирске продают историческое здание военкомата со звездой на фронтоне

Культура Общество

От «кавалерист-девицы» до ночных ведьм: историк из новосибирского вуза напомнил о женщинах-защитницах Отечества

Власть Общество

Сюрприз для должников за коммуналку: долги за ЖКХ в России планируют взыскивать онлайн

Бизнес Власть Недвижимость

Налоговики НСО ждут ответ из Москвы по налогообложению непроданных квартир

Бизнес Общество

Право на больничные «купили» более 400 самозанятых в Новосибирске

Общество Стиль жизни

Felicità и другие хиты: легендарный Аль Бано выступит 21 апреля в Новосибирске

Власть

Андрей Травников поздравил жителей Новосибирской области с 23 февраля

Общество

Образованное при царской России село упразднили в Новосибирской области

Право&Порядок

На старости лет перешли в разряд «бомжей»: экс-глава СО РАН Асеев требует применить в его деле необычную апелляцию

Общество

До -33 градусов: на выходных в Новосибирскую область вернутся сильные морозы

Бизнес Общество

Почти четверть проб молочной продукции оказались фальсификатом в Новосибирской области

Общество

«Сильно подорожали букеты из колбасы»: в Новосибирске женщины рассказали о тратах на подарки мужчинам к 23 февраля

Власть

Правительство региона подало жалобу на решение по иску о закупках для СВО

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности