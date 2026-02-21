«Ново-Николаевск звучит красивее и благороднее»: после смены имени Новосибирск потерял часть своей ауры

В феврале 1926 года, Новосибирск обрёл своё нынешнее название, будучи переименован из Ново-Николаевска. С этого момента и начался отсчёт его современной истории. Прежде всего хотел бы высказать своё мнение — возможно, непопулярное. Если честно, мне лично теперешнее название никогда не нравилось — чисто эстетически прежнее звучит красивее и благороднее. Быть может, это кажется несущественным, но на самом деле название города имеет очень большое значение. Здесь важно понимать, что город — это не просто административно-территориальная единица и место, где люди осуществляют свою повседневную жизнедеятельность. Я для себя вывел такое определение: город — это экзистенциальное пространство, наполненное смыслами. Под смыслами подразумевается всё, что формирует идентичность города, его история, достопримечательности, знаковые личности, в разное время в нём жившие. Я бы ещё выделил такую эфемерную субстанцию, как дух города, его ауру, то, что чувствуют люди, попадая в него, а также ассоциации, возникающие у людей с городом. И роль названия в этом контексте мне также кажется достаточно весомой. Настолько, что на гипотетическом референдуме я бы проголосовал за обратное переименование Новосибирска в Ново-Николаевск.

Понятно, что, как и все ныне живущие люди, я не застал дореволюционный город, но, имея дополнительное образование учителя истории, прочитав большое число материалов на эту тему и посмотрев бесчисленное множество фотографий, могу сказать, что по тому самому духу старый Ново-Николаевск мне гораздо ближе, чем советский Новосибирск, который достался нам в наследство. Хотя здесь тоже есть нюанс: советский Новосибирск я также не застал — хоть я и родился ещё при СССР, но в другом городе. Поэтому советский город я знаю тоже только по фотографиям. Но, опять же, в общих своих архитектурных чертах, в плане организации городской среды нынешний город — полноправный правопреемник советского. Впрочем, глядя на фото 60-80-х годов, ловишь себя на мысли, что городское пространство тогда было гораздо комфортнее — в постсоветское время Новосибирск был сильно испорчен не слишком удачной современной застройкой. Плюс сегодня свою негативную роль играют огромное количество машин, грязь и пыль на улицах и многие другие факторы.

В самом начале я написал о том, что история Новосибирска, каким мы его сегодня знаем, берёт своё начало с 1926 года. С одной стороны, это действительно так. С другой — если делить историю города на две части, то точнее в качестве такого своеобразного водораздела будет говорить о сороковых годах XX века, когда благодаря эвакуации предприятий Новосибирск стал стремительно набирать индустриальную мощь, а уже после войны окончательно закрепился в статусе экономического, промышленного, транспортного, научного центра Сибири. Значительную роль в этом сыграл и открытый в 1939 году вокзал «Новосибирск-Главный», который, к слову, является моим любимым местом в городе.

Уже много сказано о феномене Новосибирска. О том, как маленький городок на берегу Оби в рекордные сроки достиг отметки в миллион жителей и вообще стал собой сегодняшним. Добавить к этому особо нечего. Понятно, что прежде всего своими успехами город обязан весьма удачному географическому положению — неспроста первое поселение, существовавшее в точке пересечения Транссиба и Оби, за считанные годы, к 1903 году, разрослось из небольшого посёлка в относительно крупный уездный город. Известно, что группа инженеров во главе с Николаем Гариным-Михайловским достаточно долго выбирала место для строительства железнодорожного моста через Обь, и ultima ratio при принятии окончательного решения стали подходящие свойства берегов реки именно в том месте, где и был проложен первый мост. В 1980-х годах изначально однопутный мост стал двухпутным, а в 2000-м первый исторический мост был демонтирован, и до наших дней он дошёл лишь в виде одного пролёта, сохранённого как исторический артефакт и музейный экспонат.

Нынешний Новосибирск — по-прежнему молодой и развивающийся город, который за свою относительно недолгую историю успел оставить яркий след в общей истории страны. В первую очередь речь о вкладе Новосибирска в Великую Победу, об огромном числе научных и промышленных разработок, способствовавших укреплению экономического потенциала России. Вообще трудно найти хоть одну сферу, будь то спорт, культура, образование, в которой представители нашего города не добились весомых успехов. И это радует. Конечно, хотелось бы, чтобы Новосибирск менялся в сторону повышения качества городской среды и становился более комфортным для повседневной жизни людей. Опять же, трудно судить о царских временах, но многие проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, существовали ещё в советский период и перекочевали в нашу сегодняшнюю жизнь. Будем надеяться, что рано или поздно эти недостатки всё же будут устранены. Ну а если ещё к тому же город вернёт себе прежнее название, лично для меня это станет очень приятным бонусом.

Дмитрий Овчинников — публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.

Ранее редакция рассказывала о том, что Новосибирск мог бы получить имя Красносибирск, Первенец, Большевик или Курултай. Всего было предложено более 55 вариантов.

Мнение эксперта может не совпадать с мнение редакции.