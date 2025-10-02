Рекламодателям

Названо число отравлений спиртосодержащей продукцией в Новосибирской области

  • 02/10/2025, 09:00
Автор: Мария Гарифуллина
Названо число отравлений спиртосодержащей продукцией в Новосибирской области
Отравления суррогатами алкоголя, этанолом и другими спиртами в статистических данных не разделяются

В сентябре 2025 года в Ленинградской области произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. По последним данным, число погибших достигло 38 человек. Экспертиза установила, что в жидкости, которую употребляли отравившиеся, был метиловый спирт (метанол). Это вещество является смертельно опасным ядом, неотличимым по вкусу и запаху от этилового спирта. Основным источником распространения суррогата стала коммерческая организация. Спиртосодержащая жидкость, опасная для жизни и здоровья, приобреталась на складе временного хранения в поселке и затем распространялась через частных лиц в различных районах области. В ходе проверок и обысков из оборота было изъято более 5000 литров спиртосодержащей жидкости.

Infopro54 изучил статистику отравлений и попросил наркологов прокомментировать данные по региону.

В Государственном докладе Роспотребнадзора, опубликованном в текущем году, представлен анализ острых отравлений спиртосодержащей продукцией с 2015 по 2024 год. В динамике за указанный период отмечено снижение показателя острых отравлений спиртосодержащей продукцией в целом по стране на 40,1%. По таблице Роспотребнадзора (число случаев отравления на 100 тысяч населения) видно, что резкое снижение произошло в 2020 году, затем показатели менялись не так значительно.

Данные об острых отравления спиртсодержащей продукциейВ 2024 году показатель составил 20,73 случая на 100 тысяч населения. То есть в стране за год отравились спиртосодержащей продукцией около 30 300 человек. Наркологи говорят, что в Новосибирской области показатели в последние пять лет держатся примерно на одном уровне.

— Если мы посмотрим данные, которые приводят Роспотребнадзор и Росстат, то увидим,  что в нашем регионе ежегодный показатель отравлений спиртами около 1300 случаев. В прошлом году в Новосибирской области было 1382 отравления, в первом полугодии текущего года — 685 случаев. Летальный исход — порядка 250-280 случаев ежегодно. Иногда бывают всплески, как правило, это связано с какими-то криминальными историями, деятельностью суррогатчиков. Но если мы говорим в целом о ситуации, то отравления, смерть людей из-за употребления спиртосодержащей продукции, это серьезная проблема в любом случае, вне зависимости от того, что именно они употребляли, — сообщил Infopro54 заведующий отделом Новосибирского областного клинического наркологического диспансера Равиль Теркулов.

Новосибирская область  находится на 30-м месте в России по числу острых отравлений спиртосодержащей продукцией с летальными исходами. В регионе это показатель составляет 10,03 случая на 100 тысяч населения. Среднероссийский показатель — 6,37 случая на 100 тысяч населения.

Основными причинами острых отравлений спиртосодержащей продукцией являются: этанол, суррогаты алкоголя, этиленгликоль, метанол, другие спирты. Ведущее место среди отравлений спиртсодержащей продукции в России в прошлом году занимали отравления этанолом —76,48 %, в том числе и с летальным исходом— 87,4 %. На метанол пришлось 2,85% случаев острых отравлений, среди случаев с летальным исходом — 8,4%.

Ранее редакция сообщала, что в текущем году в Новосибирске за употребление алкоголя задержали 170 подростков.

 

 

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54, график: Роспотребнадзор

 

865

Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирская область

Теги : Суррогатный алкоголь отравление алкоголь


Актуальный разговор

Анатолий Холопов, профессор МГИМО, специалист в области макроэкономического регулирования, международной экономики и истории экономических учений, доктор экономических наук

Анатолий Холопов: Неопределенность часто является более разрушительной, чем таможенные пошлины

Бизнес может адаптироваться к растущим издержкам, но с трудом приспосабливается к непредсказуемым изменениям в политике
