В 2025 году в Новосибирске за употребление алкоголя задержали 170 подростков

В Новосибирске в 2025 году правоохранители выявили около 170 случаев употребления алкоголя несовершеннолетними. Об этом сообщило УМВД РФ по Новосибирской области.

— За 8 месяцев текущего года более 170 несовершеннолетних поставлены на учет в подразделениях по делам несовершеннолетних города Новосибирска, — уточнили в ведомстве изданию Om1 Новосибирск.

Напомним, что в Новосибирской области 8-летний мальчик попал на учет к наркологам из-за алкогольной зависимости. Регулярное употребление спиртного выявили органы профилактики. Сейчас ребенок проходит лечение и психокоррекцию .

Главный детский психиатр-нарколог региона, Нина Кошляк, рассказала, что у детей алкогольная зависимость может развиться за два-три года регулярного употребления спиртного.

В целом с января по август в Новосибирске за распитие алкоголя в общественных местах было составлено 4 673 административных протокола.

