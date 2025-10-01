Госэкспертиза дала отрицательное заключение по проекту Восточного обхода в НСО

Проект третьего этапа Восточного обхода Новосибирска не прошёл Главгосэкспертизу. Об этом говорится на сайте ведомства. Речь идет об участке Новосибирск — Линево (3 этап км 34+000 — км 49+000, Кольцово – Морозово).

В пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор» редакции пояснили, что вопросы у Главгосэкспертизы были технического характера, связанные с расчетами в сметной части.

— На данный момент замечания устранены, получить положительное заключение планируем до конца этого года, плановые сроки строительства не меняются, — подчеркнули в «Сибуправтодоре».

Напомним, в начале сентября вопрос строительства Восточного обхода обсуждался в ходе визита в регион руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова. Новиков подчеркнул, что повышение темпов строительства Восточного обхода Новосибирска в составе федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт»» входит в число приоритетных задач.

В рамках ее реализации также идет реконструкция автомобильной дороги К-19р «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» – 5,23 км, что позволит обеспечить беспрепятственный выезд на Восточный обход.

Напомним, с 2013 года в регионе выполняются работы на объекте: «Строительство автомобильной дороги М-52 «Чуйский тракт» на участке Новосибирск-Линёво (1 этап, км 14-км 34), Восточный обход г. Новосибирска», который состоит из четырёх пусковых комплексов (этапы 1А, 1Б, 1В, 1Г) протяжённостью 23,336 км.

С 2021 года работы выполняются на основании двух Государственных контрактов (ГК), генеральная подрядная организация — АО «Новосибирскавтодор» ГК 63-21 (этапы 1А, 1Б, 1В) и ГК 81-22 (этап 1Г). По этапу 1В протяжённостью 1,72 км, завершение работ в соответствии с Государственным контрактом — октябрь 2025 года. ГК 81-22 (ввод 2026 года) — протяжённость 9,255 км. Рисков не освоения в 2025 году денежных средств нет, ранее подчеркивали в правительстве региона.

Проектно-изыскательские работы на третьем этапе Восточного обхода ведет ООО «РосИнсталПроект». Планировалось, что положительное заключения в ФАУ «Главгосэкспертизы России» будет получено 10.09.2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что до 2028 года регион получит на Восточный объезд более 20 млрд рублей. Первый этап строительства планируется завершить в 2026 году.