Новосибирский проект по поиску пропавших детей наращивает компетенции

Проект по поиску пропавших детей, который реализуется в Новосибирской области, получил две награды на форуме ЦИПР Digital, который проходит в Нижнем Новгороде. Его реализует NtechLab — технологическая компания «Ростеха».

В 2025 году с помощью ИИ-видеоаналитики компании удалось найти более 120 детей, а за три года технологии помогли правоохранителям региона обнаружить свыше 5000 человек, включая разыскиваемых преступников, пропавших граждан и пожилых людей.

Разработчик также представил на конференции премьер-министру РФ Михаилу Мишустину новое решение для безопасности — автономный мобильный комплекс видеоаналитики. С ее помощью планируется обеспечивать работу АПК «Безопасный город» в отдаленных районах без инфраструктуры и на массовых мероприятиях. В компании отметили, что один такой автомобиль может обезопасить площадь до 10 кв. км с сотнями тысяч участников. При необходимости автомобили объединяются в общую сеть. Первым заказчиком решения стала Нижегородская область.

— На сегодняшний день умные алгоритмы компании уже помогают правоохранителям в 55 регионах РФ. К 2030 году технологии ИИ будут раскрывать до 90% преступлений в городах, — цитирует гендиректора NtechLab Алексей Паламарчук RTVI.

Напомним, в начале мая глава «Ростеха» Сергей Чемизов назвал внедрение ИИ в Новосибирской области примером для страны.

— Наше дочернее предприятие — компания NtechLab — занимается развитием системы видеоаналитики на базе искусственного интеллекта. Технология апробирована уже более чем в 70 субъектах России. Она помогает правоохранительным органам в достаточно короткие сроки отыскать любого преступника или пропавших людей, — отметил Сергей Чемезов.

NtechLab основана в 2015 году и занимается разработкой технологии распознавания лиц и силуэтов людей, а также транспортных средств и номерных знаков.

ЦИПР Диджитал — ежегодная премия в области цифровых технологий.

