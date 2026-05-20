Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть Общество Технологии

Новосибирский проект по поиску пропавших детей наращивает компетенции

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Компания-разработчик начала внедрять в регионах России автономный мобильный комплекс видеоаналитики

Проект по поиску пропавших детей, который реализуется в Новосибирской области, получил две награды на форуме ЦИПР Digital, который проходит в Нижнем Новгороде. Его реализует NtechLab — технологическая компания «Ростеха».

В 2025 году с помощью ИИ-видеоаналитики компании удалось найти более 120 детей, а за три года технологии помогли правоохранителям региона обнаружить свыше 5000 человек, включая разыскиваемых преступников, пропавших граждан и пожилых людей.

Разработчик также представил на конференции премьер-министру РФ Михаилу Мишустину новое решение для безопасности — автономный мобильный комплекс видеоаналитики. С ее помощью планируется обеспечивать работу АПК «Безопасный город» в отдаленных районах без инфраструктуры и на массовых мероприятиях. В компании отметили, что один такой автомобиль может обезопасить площадь до 10 кв. км с сотнями тысяч участников. При необходимости автомобили объединяются в общую сеть. Первым заказчиком решения стала Нижегородская область.

— На сегодняшний день умные алгоритмы компании уже помогают правоохранителям в 55 регионах РФ. К 2030 году технологии ИИ будут раскрывать до 90% преступлений в городах, — цитирует гендиректора NtechLab Алексей Паламарчук RTVI.

Напомним, в начале мая глава «Ростеха» Сергей Чемизов назвал внедрение ИИ в Новосибирской области примером для страны.

— Наше дочернее предприятие — компания NtechLab — занимается развитием системы видеоаналитики на базе искусственного интеллекта. Технология апробирована уже более чем в 70 субъектах России. Она помогает правоохранительным органам в достаточно короткие сроки отыскать любого преступника или пропавших людей, — отметил Сергей Чемезов.

NtechLab основана в 2015 году и занимается разработкой технологии распознавания лиц и силуэтов людей, а также транспортных средств и номерных знаков.

ЦИПР Диджитал — ежегодная премия в области цифровых технологий.

Ранее редакция сообщала о том, что камеру контроля за самокатчиками протестируют на перекрестке в Новосибирске. Искусственный интеллект привлекают для предотвращения нарушений со стороны пользователей СИМ. 

Фото из телеграм-канала Минцифры Новосибирской области, автор- пресс-служба правительства Новосибирской области.

Актуальный разговор

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Индустрия развлечений в городе консолидируется и переезжает в торговые центры

Все материалы

Рубрики : Власть Общество Технологии

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Камера искусственный интеллект Безопасный город

529
0
0
Предыдущая статья
В Новосибирске пройдет юбилейный всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»
Следующая статья
Новосибирская область осталась без нефти

В Новосибирске пройдет юбилейный всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»

23 мая в Новосибирске, при поддержке ПСБ, состоится знаковое событие – десятый Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» с синхронным стартом. Ожидается, что в этом масштабном международном состязании примут участие около 4 000 жителей города, включая сотрудников банка и их близких.

Трассы для забегов в столице Сибири будут проложены в живописных местах у ледового дворца спорта «Сибирь-Арена». Любители бега смогут выбрать одну из трех дистанций в соответствии со своей физической подготовкой: 10 км стартуют в 11:30, 21,1 км – в 13:00, а 5-километровый забег начнется в 16:00 по местному времени. Специально для юных участников предусмотрен километр, старт которого назначен на 10:00.

Читать полностью

Квоту на привлечение иностранцев установят новосибирским строителям

Автор: Юлия Данилова

В России установят предельную норму привлечения трудовых мигрантов в строительстве: в 50% от фактической численности работников. Проект постановления правительства РФ «Об установлении на 2027 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности» уже направлен в региональные и отраслевые объединения работодателей. Об этом сообщил ЕРЗ.РФ со ссылкой на имеющийся в издании документ. Новосибирская область оказалась в списке регионов, для которых это требование будет действовать.

Для предприятий и организаций, занятых в сфере обслуживания зданий, квота на иностранных работников может быть установлена в размере 70%, уточнили эксперты портала.

Читать полностью

В новосибирский санаторий «Речкуновский» планируют вложить 7,9 миллиарда рублей

Автор: Мария Гарифуллина

В министерстве экономического развития Новосибирской области перечислили ключевые инвестиционные проекты в сфере туризма, которые реализуются в области или планируются к реализации в краткосрочной перспективе.

Один из названных проектов — курортно-оздоровительный комплекс «Речкуновский». По нему актуализирована сумма инвестиций и озвучены сроки сдачи объекта.

Читать полностью

В новосибирском дендропарке могут ввести режим повышенной готовности из-за ЛЭП

Автор: Мария Гарифуллина

На официальном сайте мэрии Новосибирска 19 мая 2026 года был опубликован проект постановления о введении режима повышенной готовности на особо охраняемой природной территории регионального значения — памятнике природы областного значения «Дендрологический парк».

Согласно документу, режим повышенной готовности предлагается ввести в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с риском повреждений кабельных эстакад и возможных аварий в электрических сетях потребителей и жителей Калининского района, а также Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города.

Читать полностью

Только 5% новосибирцев застраховали машины по максимальному коэффициенту ОСАГО

Автор: Юлия Данилова

Страховщики в Новосибирской области активно используют индивидуальный тариф в границах установленного в ОСАГО тарифного коридора. Об этом на комитете по транспорту регионального парламента сообщил председатель Валерий Ильенко. По его словам, с 9 декабря 2025 года, то есть с момента введения повышенного тарифного коэффициента ОСАГО, в регионе было заключено 157 тысяч годовых договоров ОСАГО.

— Средний размер применяемой базовой ставки оказался на 40% ниже максимального размера базовой ставки страхового тарифа. В результате 58% полисов проданы по цене менее 10 тысяч рублей, 16% полисов стоили менее 5 тысяч рублей. Только 5% полисов стоили более 25 тысяч рублей, то есть их владельцев застраховали по максимальному коэффициенту, — констатировал Ильенко.

Читать полностью

Сергей Лацких прогнозирует ухудшение ситуации с топливом на заправках Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Проблемы с топливом начались на АЗС в южных регионах и в европейской части страны. Об этом сообщил редакции Infopro54 руководитель отделения Российского топливного союза в Новосибирской области Сергей Лацких.

— Топливно-энергетический комплекс страны работает сбалансировано, имеет место взаимозаменяемость, перераспределение топлива, — добавил эксперт.

Читать полностью
Актуальный разговор

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Индустрия развлечений в городе консолидируется и переезжает в торговые центры

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Экономика

Новосибирская область осталась без нефти

Власть Общество Технологии

Новосибирский проект по поиску пропавших детей наращивает компетенции

Общество

В Новосибирске пройдет юбилейный всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»

Бизнес Власть Недвижимость

Квоту на привлечение иностранцев установят новосибирским строителям

Финансы

117 млн рублей потратили новосибирцы на посещение мероприятий по Пушкинской карте

Общество Туризм

В новосибирский санаторий «Речкуновский» планируют вложить 7,9 миллиарда рублей

Общество

В новосибирском дендропарке могут ввести режим повышенной готовности из-за ЛЭП

Бизнес

«Новосибирскавтодору» понизили рейтинг

Авто Власть Общество

Только 5% новосибирцев застраховали машины по максимальному коэффициенту ОСАГО

Авто Бизнес Общество

Сергей Лацких прогнозирует ухудшение ситуации с топливом на заправках Новосибирска

Общество Право&Порядок

Прокуратура оспаривает дипломы, выданные Университетом биотехнологий

Бизнес Недвижимость Туризм

В Заельцовском бору на берегу Оби строят базу отдыха

Общество

52,7 тысячи иностранных туристов посетили Новосибирскую область за год

Бизнес ПроБизнес

Импортеры и перевозчики Новосибирска будут вносить обеспечительный платеж за товары

Общество

Эксперт назвал способ увеличить пенсию в два раза в Новосибирске

Власть

Житель Искитима получил звание «Заслуженный строитель Новосибирской области»

Бизнес Общество

«Новосибирскавтодор» оштрафуют на 321 миллион рублей по нескольким контрактам

Телекоммуникации

Новые аэромобильные комплексы обеспечат связь в труднодоступных населённых пунктах

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности