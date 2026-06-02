Россия ввела новые ограничения на импорт продукции из Армении

Российское ведомство подвело итоги проверки армянских рыбоперерабатывающих предприятий, которая проходила с 21 по 27 мая 2026 года

Причиной стали неудовлетворительные результаты инспекции местных рыбоперерабатывающих предприятий и форелевых ферм, проходившей с 21 по 27 мая.

По итогам проверки российское ведомство потребовало от Армении приостановить ветеринарную сертификацию на ввоз живой рыбы и рыбопродукции для всех компаний, за исключением двух предприятий, успешно прошедших инспекцию. Их товары будут допущены на российский рынок только при условии усиленного лабораторного мониторинга по показателям безопасности. При этом, как сообщил Россельхознадзор, половина армянских предприятий от проверки отказалась.

Под запрет попала практически вся аквакультурная рыба, выращиваемая в искусственных условиях. Основной продукт армянского экспорта — радужная форель, а также другие виды форели, осетровые породы и готовая рыбная продукция. Хотя для России Армения не является ключевым поставщиком, для самой Армении российский рынок критически важен. По данным отраслевых экспертов, на Россию приходится до 80% всего армянского экспорта рыбы.

В 2025 году Армения поставила в Россию около 9 тысяч тонн рыбы и морепродуктов на сумму 72 миллиона долларов. Доля армянской форели в общем российском импорте этого вида рыбы составила 7%. В январе–апреле 2026 года поставки резко выросли: доля Армении достигла 12%, что в натуральном выражении составило 2,6 тысячи тонн. В Рыбном союзе такую динамику связывают с ростом внутреннего спроса в России.

Одной из причин столь пристального внимания к армянской рыбе стали подозрения в реэкспорте. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт неоднократно заявлял о выявлении «непрослеживаемой продукции», происхождение которой не имеет отношения ни к России, ни к Армении. По его словам, форель из горных рек Армении не может быть похожа на норвежскую, что прямо указывает на возможные попытки ввоза европейской рыбы под видом армянской.

Ограничения на ввоз рыбы стали лишь одним из эпизодов в серии мер, введённых российским надзорным ведомством с конца мая 2026 года. Ранее под предлогом систематических нарушений фитосанитарных и ветеринарных норм были приостановлены или ограничены поставки свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники из Армении (с 30 мая), а также ввоз и продажа минеральной воды «Джермук» и алкогольной продукции нескольких ведущих армянских компаний (с 22 и 23 мая соответственно). Кроме того, ранее уже были введены ограничения на импорт цветов из Армении.

Источник magnific.com Автор фото author/rawpixel-com

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Россия и Афганистан подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

На международном форуме по безопасности в Подмосковье стороны подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Одновременно российское руководство обозначило принципиальную позицию по недопустимости военного присутствия Запада в регионе.

27 мая 2026 года на полях форума в Подмосковье секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб подписали документ, регламентирующий военно-техническое сотрудничество между двумя странами. Подробности соглашения не разглашаются, однако, по оценкам экспертов, речь идёт о технической кооперации — обслуживании советской и российской военной техники, составляющей основу афганской армии, а также о возможных поставках вооружений.

«Невыносимая тишина»: почему привыкшие к работе люди мучаются в отпуске

Психологи объясняют это состояние феноменом «невыносимой тишины». Он возникает, когда человек впервые за долгое время остаётся без рабочих задач и привычной занятости.

Постоянная работа часто становится своеобразным психологическим буфером. Пока человек занят, мозг не переключается на тревожные мысли, внутренние конфликты или неприятные воспоминания. В момент отдыха этот защитный механизм исчезает, и накопленные переживания начинают выходить на поверхность.

Премьер Словакии сдержал слово: в стране открыли крупнейший мемориал советским воинам

27 мая 2026 года в восточнословацком городе Михаловце состоялось торжественное открытие восстановленного мемориала, где покоятся более 17 тысяч красноармейцев. Церемония стала не только актом памяти, но и демонстрацией самостоятельного внешнеполитического курса Братиславы, идущего вразрез с общеевропейской линией.

8–9 мая 2026 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо находился в Москве, где участвовал в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы. В беседе с президентом Владимиром Путиным он заверил, что Словакия будет продолжать заботиться о захоронениях советских солдат, павших при освобождении страны от нацизма. Спустя менее трёх недель словацкий лидер выполнил обещание.

Армянские овощи и ягоды под запретом: Россия вводит ограничения на поставки

Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия территории страны.

— Сложившаяся ситуация представляет угрозу фитосанитарному состоянию территории страны, — отметили в ведомстве.

Новая космическая гонка: зачем мировые державы рвутся на Луну

Проект, рассчитанный до 2032 года, будет реализован в три этапа. Первый из них включает серию подготовительных миссий, в том числе три беспилотных запуска до конца 2026 года, после чего, как ранее заявлял глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, совместная экспедиция с Китаем также остаётся возможной, хотя пока не обсуждалась.

Первой в истории мягкой посадкой на Луну стала советская станция «Луна‑9», совершившая её 3 февраля 1966 года. Этот триумф ознаменовал начало эры исследования спутника и показал принципиальную возможность достижения его поверхности.

Кремль предупредил Ереван: льготная цена на газ сохранится только в ЕАЭС

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что такой преференциальный режим невозможен для участников других интеграционных объединений, в частности, Евросоюза.

«Там уже категория цен совсем другая — она рыночная. Это очень хорошо известно нашим друзьям в Ереване», — пояснил представитель Кремля.

