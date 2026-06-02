Россия ввела новые ограничения на импорт продукции из Армении

Причиной стали неудовлетворительные результаты инспекции местных рыбоперерабатывающих предприятий и форелевых ферм, проходившей с 21 по 27 мая.

По итогам проверки российское ведомство потребовало от Армении приостановить ветеринарную сертификацию на ввоз живой рыбы и рыбопродукции для всех компаний, за исключением двух предприятий, успешно прошедших инспекцию. Их товары будут допущены на российский рынок только при условии усиленного лабораторного мониторинга по показателям безопасности. При этом, как сообщил Россельхознадзор, половина армянских предприятий от проверки отказалась.

Под запрет попала практически вся аквакультурная рыба, выращиваемая в искусственных условиях. Основной продукт армянского экспорта — радужная форель, а также другие виды форели, осетровые породы и готовая рыбная продукция. Хотя для России Армения не является ключевым поставщиком, для самой Армении российский рынок критически важен. По данным отраслевых экспертов, на Россию приходится до 80% всего армянского экспорта рыбы.

В 2025 году Армения поставила в Россию около 9 тысяч тонн рыбы и морепродуктов на сумму 72 миллиона долларов. Доля армянской форели в общем российском импорте этого вида рыбы составила 7%. В январе–апреле 2026 года поставки резко выросли: доля Армении достигла 12%, что в натуральном выражении составило 2,6 тысячи тонн. В Рыбном союзе такую динамику связывают с ростом внутреннего спроса в России.

Одной из причин столь пристального внимания к армянской рыбе стали подозрения в реэкспорте. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт неоднократно заявлял о выявлении «непрослеживаемой продукции», происхождение которой не имеет отношения ни к России, ни к Армении. По его словам, форель из горных рек Армении не может быть похожа на норвежскую, что прямо указывает на возможные попытки ввоза европейской рыбы под видом армянской.

Ограничения на ввоз рыбы стали лишь одним из эпизодов в серии мер, введённых российским надзорным ведомством с конца мая 2026 года. Ранее под предлогом систематических нарушений фитосанитарных и ветеринарных норм были приостановлены или ограничены поставки свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники из Армении (с 30 мая), а также ввоз и продажа минеральной воды «Джермук» и алкогольной продукции нескольких ведущих армянских компаний (с 22 и 23 мая соответственно). Кроме того, ранее уже были введены ограничения на импорт цветов из Армении.

