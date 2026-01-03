Новогоднее чудо: житель Новосибирской области стал мультимиллионером

Удача улыбнулась жителю Новосибирской области: он стал одним из трех главных триумфаторов новогоднего тиража известной лотереи. Его выигрыш составил впечатляющие 333 333 333 рубля, из которых после уплаты налогов ему будет перечислено 261 598 000 рублей. Наряду с Тюменской и Свердловской, Новосибирская область вошла в тройку регионов, где были приобретены билеты с максимальными выигрышами.

Ввиду значительной суммы выигрыша, налогообложение будет проведено по прогрессивной шкале, действующей в 2026 году. Общая сумма налоговых отчислений для победителя из Новосибирска превысит 71,7 миллиона рублей, включая ставки от 13% до 22% для различных уровней дохода. Уплата налогов не ляжет бременем на плечи новоиспеченного миллионера: эту обязанность берет на себя распространитель лотереи, выступая в роли налогового агента.

Счастливчик из Новосибирска сможет получить свой выигрыш в течение полугода после предъявления лотерейного билета и оформления необходимых документов. Помимо главного победителя, прошедший тираж 1 января осчастливил десятки других людей по всей стране, сделав их почти миллионерами. Их выигрыш после уплаты налогов составит 870 тысяч рублей.

В общей сложности, по итогам праздничного тиража 1 января 2026 года выигрышными оказались свыше 14,7 миллиона билетов. В текущем году установлен абсолютный рекорд по общей сумме выигрышей в рамках одного тиража: между участниками было распределено более 4,2 миллиарда рублей. Организаторы с нетерпением ждут, когда новосибирский мультимиллионер объявится, чтобы оформить свой рекордный выигрыш.