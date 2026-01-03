В Новосибирской области построят плавательный бассейн стоимостью 370 млн рублей

В Новосибирской области, рабочем поселке Коченево, появится новый 25-метровый бассейн. Компания, которой доверено воплотить этот замысел в жизнь, была выбрана в ходе аукциона. В аукционе на право заключения государственного контракта с начальной ценой 397,5 миллиона рублей участвовали четыре организации. Победу одержал участник, предложивший выполнить работы за 367 734 595 рублей.

За указанную сумму подрядчик должен будет спроектировать, провести необходимые инженерные изыскания, возвести и запустить в эксплуатацию 25-метровый плавательный бассейн. Проектом предусмотрено наличие четырех дорожек для плавания и наличие тренажерного зала. Согласно проектной документации, спортивный объект должен функционировать не менее полувека.

Завершение строительных работ и ввод бассейна в эксплуатацию запланированы до конца декабря 2027 года. Главным распорядителем бюджетных средств и заказчиком данного проекта выступает Министерство строительства Новосибирской области.

