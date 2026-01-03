Общественная палата РФ предлагает перенять советский опыт антиалкогольных мер

Сергей Рыбальченко, возглавляющий комиссию Общественной палаты РФ, которая занимается вопросами демографии, защиты семьи и традиционных ценностей, подчеркнул необходимость изучения успешных сторон антиалкогольных мер, применяемых в Советском Союзе.

В интервью агентству ТАСС он заявил, что российскому государству следует использовать положительный опыт антиалкогольных кампаний, в частности советских, поскольку, по его мнению, в СССР это положительно сказалось на показателях смертности и рождаемости.

Член комиссии ОП РФ отметил, что важно не повторять ошибки прошлого, но адаптировать эффективные методы. По его словам, ограничение доступности алкоголя привело к увеличению рождаемости и снижению смертности среди мужчин трудоспособного возраста, что является значительным демографическим достижением.

Рыбальченко признал наличие негативных последствий у «сухого закона» в СССР, таких как случаи отравления суррогатным алкоголем и уничтожение виноградников. Однако он подчеркнул, что кампания была оправдана, учитывая масштабы потребления алкоголя в то время.

Напомним, антиалкогольная кампания в СССР, стартовавшая в мае 1985 года, включала в себя сокращение производства алкоголя, повышение цен, закрытие магазинов и ограничение времени продажи спиртного. Также ужесточались наказания за употребление алкоголя в общественных местах и на работе, активно велась пропаганда здорового образа жизни.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирск вводит «сухой закон» на главных новогодних площадках.