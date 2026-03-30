Новосибирцам добавят в квитанции расходы на амортизацию сетей

Правительство России изменило подход к формированию тарифов в сфере ЖКХ. С 1 сентября 2026 года ресурсоснабжающие организации (РСО) получат право закладывать в стоимость своих услуг больше затрат, чем это разрешено действующими лимитами. Соответствующее постановление было опубликовано 28 марта.

Новые правила расширили список затрат, которые теперь официально разрешено закладывать в тариф. В первую очередь это касается оплаты труда и страховых взносов: компаниям разрешили превышать ранее установленные ограничения по этим статьям расходов. Кроме того, в тариф теперь можно будет закладывать проценты по кредитам и займам, которые организации берут для реализации инвестиционных программ.

Важное послабление введено для водоканалов. Им разрешили перераспределять амортизационные отчисления между двумя направлениями — водоснабжением и водоотведением. Это позволяет направлять больше средств туда, где состояние сетей критичнее, без потери финансирования на другом объекте.

Еще одно нововведение касается учета затрат. Теперь в тариф официально включаются расходы на капремонты и капвложения, которые раньше регулятор мог не учитывать. При этом компании обяжут сдавать специальный отчет о целевом использовании амортизационных средств, чтобы повысить прозрачность.

До 1 сентября Минстрою предстоит разработать единый стандарт инвестиционных программ, который унифицирует эти процессы для всех регионов.

Таким образом, государство стимулирует ресурсоснабжающие организации активнее обновлять сети и ремонтировать инфраструктуру, легализуя для этого кредитные средства. Однако все эти расходы — от роста зарплат персонала до погашения инвестзаймов — будут включены в тариф, что в конечном итоге отразится на платежах граждан и бизнеса.

