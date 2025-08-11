Новосибирцам напомнили о выплатах, которые предоставляются на детей к школе

К началу учебного года в Новосибирске семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации, могут получить материальную помощь на подготовку детей к школе.

Каждому первокласснику выплатят 5500 рублей единовременно. Кроме того, ежегодная матпомощь на покупку канцелярии и школьной формы составляет 4000 рублей. Об этом сообщили в департаменте социальной политики мэрии.

Этот вид соцподдержки предназначен для инвалидов, малообеспеченных, безработных, сирот и других нуждающихся категорий граждан. Стоит отметить, что малообеспеченными считаются семьи со среднедушевым доходом ниже регионального прожиточного минимума. В Новосибирской области с 2025 года прожиточный минимум на душу населения составит 17 378 рублей.

Для получения пособия нужно подать заявление в филиал «Комплексного центра социального обслуживания». С собой необходимо иметь паспорт, справку о составе семьи, документы о доходах за последние три месяца, справку из школы и подтверждение использования средств по назначению.

Напомним, по оценкам экспертов в этом году подготовка детей к школе в Новосибирске в среднем обойдется в 16,9 тысяч рублей. Хотя некоторые родители заявляют, что расходы приближаются к 100 тысячам.

Ранее редакция сообщала о том, что российская школа не может работать по-старому и не понимает, как нужно по-новому. Вызовы, связанные с дефицитом педагогических кадров и общим падением качества образования, велики.