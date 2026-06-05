В Новосибирске скончался Евгений Бойко, первый руководитель СибАГС

В Новосибирске ушёл из жизни 75-летний Евгений Бойко. Он стоял у истоков создания и был многолетним руководителем Сибирского кадрового центра, который впоследствии трансформировался в Сибирскую академию государственной службы, а затем в Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС. Новость о его кончине была опубликована на официальном сайте учебного заведения.

— С глубокой скорбью сообщаем о кончине Евгения Александровича Бойко — человека, чьё имя навсегда вписано в историю нашего института. Евгений Александрович был не просто руководителем — он был созидателем, чьим трудом и талантом создавалась образовательная организация, ставшая опорой для подготовки управленческих кадров в Сибири, — говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Евгений Бойко окончил экономический факультет Новосибирского государственного университета, учился под руководством известных экономистов своего времени. С 1973 года Бойко начал преподавательскую деятельность в Новосибирской высшей партийной школе. Знаменательным событием в его карьере стало создание Сибирского кадрового центра в 1991 году по постановлению Правительства РСФСР, где Бойко был назначен директором.

В 1995 году Сибирский кадровый центр был преобразован в Сибирскую академию государственной службы. В 2010 году академия вошла в структуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Под руководством Евгения Бойко академия превратилась в важный образовательный и научно-исследовательский центр. В Сибирском федеральном округе была создана сеть филиалов, активизировалось международное сотрудничество и реализовывались проекты с участием зарубежных партнёров.

В 2001 году академия стала ведущим вузом СФО по специальности «Государственное и муниципальное управление». Кроме того, здесь были разработаны программы повышения квалификации для государственных служащих и система взаимодействия с органами власти.

В университете особо отмечают, что Евгений Бойко сыграл значительную роль в обучении государственных и муниципальных служащих. Его отмечают как организатора, педагога и наставника, чья деятельность существенно повлияла на развитие вуза на многие годы.

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