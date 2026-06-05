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Финансы

Новый ИИ-инструмент для частных инвестиций создали в России

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Сервис предлагает готовые инвестиционные решения

Рынок управления крупным частным капиталом в России входит в фазу значительных технологических изменений. Еще год назад применение искусственного интеллекта в работе с состоятельными клиентами (HNWI и UHNWI) сводилось к простым чат-ботам и базовым робо-эдвайзингам. Однако в 2026 году наблюдается качественно новый тренд: появление продвинутых сервисов, способных к комплексному анализу и синтезу данных. Эти платформы представляют собой полноценных AI-стратегов, готовых принимать самостоятельные решения.

Флагманским примером этого тренда стал запуск инновационного инструмента под названием «Умный портфель» от ВТБ, представляющего собой помощника на базе искусственного интеллекта, ориентированного на граждан с высоким уровнем капитала. Сервис предлагает готовые инвестиционные решения, охватывающие вопросы размещения средств, выбора активов для вложений и инструментов страхования капитала, с учетом индивидуальных финансовых целей и уровня приемлемого риска. Эту информацию озвучил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер в рамках Петербургского международного экономического форума 2026 года.

Топ-менеджер отметил, что для состоятельного инвестора критически важно наличие четко структурированной инвестиционной стратегии, а не просто списка активов. Портфель должен состоять из трех ключевых частей: одна для обеспечения быстрой доступности средств, вторая – для защиты вложенного капитала и получения стабильного дохода, и третья – для реализации перспектив роста.

Искусственный интеллект активно проникает в сферу инвестиций, о чем свидетельствуют наблюдения участников рынка. Согласно данным портала «Выберу.ру», доля частных инвесторов в России, прибегавших к помощи ИИ при разработке своих инвестиционных планов, возросла с 19% в 2024 году до 33% — в 2025 году. Центробанк фиксирует устойчивый рост числа и эффективности ИИ-моделей в стране, а также появление новых форм, таких как агентские и мультиагентные платформы. Снижение стоимости и повышение доступности больших языковых моделей (LLM) способствует их более широкому применению в инвестиционной деятельности. Искусственный интеллект находит применение в таких областях, как оценка рисков, прогнозирование рыночных тенденций, автоматизированная торговля, управление инвестиционными портфелями и формирование индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Фото: magnific.com/Автор: freepik 

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Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Экономика финансы ПМЭФ ВТБ

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Бизнесу предложили лизинговые решения для покупки офисных площадей

Сектор коммерческой недвижимости пополнился инновационным решением для покупки офисов через механизм лизинга. Договоренности о запуске проекта были достигнуты в ходе работы ПМЭФ-2026. Общая ценность активов, подлежащих реализации в рамках данной инициативы, составляет порядка 50 миллиардов рублей.

Данный финансовый инструмент ориентирован на высококачественные объекты класса «А». Суть процесса заключается в том, что специализированная лизинговая фирма приобретает у застройщика завершенные или возводимые площади, а затем предоставляет их в финансовую аренду конечному пользователю. Это дает предпринимателям право на длительное использование недвижимости с перспективой ее последующего выкупа. Главная выгода подобной схемы состоит в возможности использования ускоренной амортизации, что способствует оптимизации денежных потоков и точному планированию финансовых показателей.

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В России растет популярность использования финансовых продуктов с рассрочкой

В условиях высокой ключевой ставки Центробанка, установленной для стабилизации экономики, российские потребители активно исследуют возможности, отличные от традиционных потребительских кредитов и банковских карт. Статистика Банка России показывает, что в течение 2025 года объем финансирования, предоставленного по моделям BNPL (buy now, pay later)*, продемонстрировал впечатляющий рост на 80%, достигнув отметки свыше 500 миллиардов рублей. Этот показатель оказался рекордным за последние несколько лет. В ответ на повышенный интерес со стороны населения финансовые учреждения расширяют ассортимент подобных продуктов.

На Петербургском международном экономическом форуме 2026 года старший вице-президент ВТБ, возглавляющий департамент продуктов розничного бизнеса, Алексей Охорзин отметил смещение приоритетов банков. Теперь акцент делается не на привлечении как можно большего числа клиентов, а на повышении качества кредитного портфеля и общей рентабельности. В этом контексте механизм рассрочки представляется выгодной альтернативой длительным льготным периодам. Он подразумевает разделение стоимости покупки на равные платежи без начисления процентов, но с прозрачной комиссией, что обеспечивает предсказуемое управление собственными средствами.

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Россияне стали чаще переводить деньги за границу

Рынок личных трансграничных денежных переводов претерпевает глубокие изменения. Несмотря на имеющиеся препятствия и недочеты в инфраструктуре, объемы таких операций не только увеличиваются, но и демонстрируют многократный рост по сравнению с предыдущими периодами.

Цифры, о которых сообщают участники рынка, весьма показательны. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) банк ВТБ представил данные, подтверждающие значительный интерес к международным переводам. С начала 2026 года клиенты ВТБ и Почта банка совершили в пять раз больше трансграничных операций, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма переведенных средств увеличилась вдвое и превысила 140 миллиардов рублей. Аналитики прогнозируют, что к концу 2026 года объем рынка может удвоиться.

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Сотрудница банка похищала деньги со счетов жителей Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В Карасукском районе завершено расследование громкого дела о хищении денежных средств в местном отделении банка. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 27-летней бывшей сотрудницы финансового учреждения.

Как выяснили следователи, служебное преступление совершалось на протяжении года — с октября 2024 по октябрь 2025 года. Используя служебное положение и доступ к банковским системам, женщина осуществляла незаконные переводы средств с клиентских счетов на подконтрольный ей счет.

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Россияне активно используют бесконтактную оплату за границей

Российские путешественники всё активнее осваивают QR-платежи в поездках за рубеж, о чем свидетельствует внушительный оборот — 1,3 млрд рублей, зафиксированный банком ВТБ. Заметный рост популярности этой услуги, исчисляемый десятками раз за год, превратил ее в реальную альтернативу традиционным наличным расчетам для туристов.

С начала текущего года россияне совершили более 400 тысяч транзакций посредством QR-кода за пределами страны, что многократно превосходит показатели прошлого года. Согласно информации банка, большинство таких платежей совершаются при покупке продуктов питания в супермаркетах, а также при приобретении электроники и одежды. Средний чек по этим операциям составляет более 3000 рублей, уточнили представители кредитной организации.

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Финансовая «подушка» растет: россияне заработают 7 трлн на вкладах

По прогнозам, к концу 2026 года общая сумма процентного дохода, полученного населением от срочных вкладов и накопительных счетов, достигнет 7 триллионов рублей. Такую оценку озвучил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026). По предварительным подсчетам банка, лишь в первом полугодии 2026 года вкладчики заработают на процентах 3,7 триллиона рублей, что примерно соответствует показателям за аналогичный период прошлого года.

Дмитрий Брейтенбихер подчеркнул, что, несмотря на колебания ключевой ставки, россияне продолжают придерживаться сберегательной модели поведения.

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