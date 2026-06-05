Новый ИИ-инструмент для частных инвестиций создали в России

Рынок управления крупным частным капиталом в России входит в фазу значительных технологических изменений. Еще год назад применение искусственного интеллекта в работе с состоятельными клиентами (HNWI и UHNWI) сводилось к простым чат-ботам и базовым робо-эдвайзингам. Однако в 2026 году наблюдается качественно новый тренд: появление продвинутых сервисов, способных к комплексному анализу и синтезу данных. Эти платформы представляют собой полноценных AI-стратегов, готовых принимать самостоятельные решения.

Флагманским примером этого тренда стал запуск инновационного инструмента под названием «Умный портфель» от ВТБ, представляющего собой помощника на базе искусственного интеллекта, ориентированного на граждан с высоким уровнем капитала. Сервис предлагает готовые инвестиционные решения, охватывающие вопросы размещения средств, выбора активов для вложений и инструментов страхования капитала, с учетом индивидуальных финансовых целей и уровня приемлемого риска. Эту информацию озвучил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер в рамках Петербургского международного экономического форума 2026 года.

Топ-менеджер отметил, что для состоятельного инвестора критически важно наличие четко структурированной инвестиционной стратегии, а не просто списка активов. Портфель должен состоять из трех ключевых частей: одна для обеспечения быстрой доступности средств, вторая – для защиты вложенного капитала и получения стабильного дохода, и третья – для реализации перспектив роста.

Искусственный интеллект активно проникает в сферу инвестиций, о чем свидетельствуют наблюдения участников рынка. Согласно данным портала «Выберу.ру», доля частных инвесторов в России, прибегавших к помощи ИИ при разработке своих инвестиционных планов, возросла с 19% в 2024 году до 33% — в 2025 году. Центробанк фиксирует устойчивый рост числа и эффективности ИИ-моделей в стране, а также появление новых форм, таких как агентские и мультиагентные платформы. Снижение стоимости и повышение доступности больших языковых моделей (LLM) способствует их более широкому применению в инвестиционной деятельности. Искусственный интеллект находит применение в таких областях, как оценка рисков, прогнозирование рыночных тенденций, автоматизированная торговля, управление инвестиционными портфелями и формирование индивидуальных инвестиционных рекомендаций.