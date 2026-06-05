Вернуть устные экзамены в школы Новосибирска предложил глава СПЧ

Из-за широкого применения нейросетей в российских школах может быть восстановлена практика устных экзаменов по ключевым предметам. Ученики часто используют искусственный интеллект для выполнения заданий, не выполняя их самостоятельно. Об этом проинформировала пресс-служба Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

Валерий Фадеев, председатель СПЧ, представил доклад о роли искусственного интеллекта в образовании. Он подчеркнул, что запретительные меры не смогут полностью устранить проблему. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков также выразил готовность рассмотреть возможность замены письменных дипломных работ в вузах на устные экзамены. Фадеев отметил, что аналогичную систему можно внедрить и в школах.

Глава СПЧ отметил, что переход на устную форму проверки знаний увеличит нагрузку на преподавателей. В связи с этим школам потребуется больше педагогов и учебных классов, также будет необходимо пересмотреть подходы к обучению.

Фадеев также указал на то, что нейросети не способны генерировать оригинальные идеи. Он назвал диссертации, созданные с использованием ИИ, бессмысленными работами, не имеющими научной ценности. В этой сфере также потребуются значительные изменения.

Напомним, исполняющий обязанности ректора Новосибирского государственного технического университета Игорь Марчук ранее отмечал, что в вузе большое значение уже получает устный экзамен, потому что какие бы технологии студент не использовал, если он не знает и не понимает тему, то в устной беседе это всё сразу проявляется.

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