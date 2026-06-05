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Общество

Вернуть устные экзамены в школы Новосибирска предложил глава СПЧ

Автор: Артем Рязанов

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Это потребует увеличения штата учителей и учебных классов, а также пересмотра подходов к обучению

Из-за широкого применения нейросетей в российских школах может быть восстановлена практика устных экзаменов по ключевым предметам. Ученики часто используют искусственный интеллект для выполнения заданий, не выполняя их самостоятельно. Об этом проинформировала пресс-служба Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

Валерий Фадеев, председатель СПЧ, представил доклад о роли искусственного интеллекта в образовании. Он подчеркнул, что запретительные меры не смогут полностью устранить проблему. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков также выразил готовность рассмотреть возможность замены письменных дипломных работ в вузах на устные экзамены. Фадеев отметил, что аналогичную систему можно внедрить и в школах.

Глава СПЧ отметил, что переход на устную форму проверки знаний увеличит нагрузку на преподавателей. В связи с этим школам потребуется больше педагогов и учебных классов, также будет необходимо пересмотреть подходы к обучению.

Фадеев также указал на то, что нейросети не способны генерировать оригинальные идеи. Он назвал диссертации, созданные с использованием ИИ, бессмысленными работами, не имеющими научной ценности. В этой сфере также потребуются значительные изменения.

Напомним, исполняющий обязанности ректора Новосибирского государственного технического университета Игорь Марчук ранее отмечал, что в вузе большое значение уже получает устный экзамен, потому что какие бы технологии студент не использовал, если он не знает и не понимает тему, то в устной беседе это всё сразу проявляется.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске рассказали о «гробовых» заданиях на ЕГЭ-2026 по русскому языку.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : экзамены школа СПЧ

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Первая посылка уже достигла России. Доставка осуществляется через третьи страны с использованием существующих логистических маршрутов.

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В Новосибирске ушёл из жизни 75-летний Евгений Бойко. Он стоял у истоков создания и был многолетним руководителем Сибирского кадрового центра, который впоследствии трансформировался в Сибирскую академию государственной службы, а затем в Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС. Новость о его кончине была опубликована на официальном сайте учебного заведения.

— С глубокой скорбью сообщаем о кончине Евгения Александровича Бойко — человека, чьё имя навсегда вписано в историю нашего института. Евгений Александрович был не просто руководителем — он был созидателем, чьим трудом и талантом создавалась образовательная организация, ставшая опорой для подготовки управленческих кадров в Сибири, — говорится в сообщении пресс-службы вуза.

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В Новосибирске рассказали о «гробовых» заданиях на ЕГЭ-2026 по русскому языку

4 июня 2026 года выпускники российских школ писали ЕГЭ по русскому языку. Это обязательный для всех экзамен. Infopro54 поговорил с новосибирскими выпускниками и выяснил, что экзамен дался им непросто.

Сибирские школьники делают первые выводы о сложности ЕГЭ по конкретному предмету еще до того, как начинается экзамен. Они оценивают реакцию дальневосточных выпускников: разница во времени в четыре часа дает такую возможность. И некоторые «звоночки», говорят собеседники редакции, перед экзаменом по русскому языку были.

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Министр региональной политики Новосибирской области Роман Бурдин прокомментировал в чем смысл «социальной архитектуры» и «социальных архитекторов». Этот вопрос обсуждался на совместном семинаре ведомства с Российским обществом «Знание»:

—  Зачем придумывают сложные термины вроде «социальной архитектуры»? Разве не достаточно просто ремонтировать дворы, благоустраивать города/сёла и вовремя платить пособия?

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Telegram-каналы сообщают, что вице-губернатора Новосибирской области Юрия Петухова задержали в Москве

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Днем 4 июня ряд Telegram-каналов распространили информацию о том, что в Москве якобы задержали первого заместителя губернатора Новосибирской области Юрия Петухова. Авторы публикаций ссылаются на свои источники. Возможные причины задержания не называются.

Местные силовики информацию не подтверждают, но и не опровергают, подчеркивая, что не располагают информацией. Редакция Infopro54 связалась с заместителем руководителя администрации губернатора, руководителем департамента информационной политики Новосибирской области Сергеем Нешумовым. Он назвал информацию о задержании вбросом.

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Ничего не знаем об этой рыбе с 1998 года: в Новосибирской области предложили восстановить популяцию сибирского осетра

Новосибирская областная Федерация рыболовного спорта выступила с инициативой создания региональной программы по восстановлению и сохранению популяции сибирского осетра. 4 июня вопрос был вынесен на заседание Комитета по экологии регионального Заксобрания. Infopro54 послушал доклады и поговорил с экспертами.

Сибирский осётр занесен в Красную книгу Российской Федерации и, по оценкам специалистов, находится в крайне уязвимом состоянии. Но точных данных о популяции на сегодняшний день нет.

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